Новий статус або повернення в Україну: ЄС ставить перед вибором біженців

Рада Європейського Союзу опублікувала рекомендації про поступове припинення дії тимчасового захисту для українців, вимушених покинути країну через війну.

Related video

Документ визначає порядок переходу на інші правові статуси перебування в ЄС, а також підготовку до добровільного повернення в Україну, коли умови будуть сприятливими. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Згідно з рекомендаціями, українці мають зробити вибір: залишитися в ЄС, оформивши новий статус — наприклад, дозвіл на проживання за роботою, навчанням, сімейними обставинами або самозайнятості, — або готуватися до повернення додому. При цьому поєднувати тимчасовий захист та інші дозволи не дозволяється.

Передбачено ознайомчі поїздки в Україну, щоб громадяни могли перевірити стан майна або оцінити умови для повернення. Після завершення дії тимчасового захисту, який триватиме до 4 березня 2027 року, країни ЄС запустять програми добровільного повернення за фінансової підтримки Союзу. Вони забезпечать допомогу з житлом, медичними послугами та соціальною адаптацією. Орієнтовний термін таких програм — рік після закінчення захисту. Логістичну підтримку надаватиме агентство Frontex.

Нагадаємо, що українці за кордоном, які вимушено покинули країну через початок російської агресії, дедалі частіше думають про повернення додому, однак при цьому залишаються в інших країнах. Про це стверджують результати дослідження Gradus Research, пояснюючи таку ситуацію тим, що люди прагнуть стабільності.

Водночас перебування українських біженців у певних країнах зазнає певних обмежень через урядові рішення. Так, 6 серпня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що обмежує рівень допомоги українським біженцям, які знайшли притулок в Угорщині.