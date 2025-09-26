Цена приближается к рекорду: удары по российским НПЗ продолжают влиять на стоимость нефти

Цены на нефть продолжают колебаться и по итогам текущей недели могут обновить рекорды, зафиксированные в июне.

Ооба эталонных сорта — Brent и WTI — находятся на пути к крупнейшему недельному росту с 13 июня, когда котировки подскочили более чем на 11% и 13% соответственно. Тогда резкий скачок был вызван обменом воздушными ударами между Израилем и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным портала Investing, 26 сентября к 14:30 по киевскому времени баррель Brent подорожал на 10 центов, достигнув отметки 69,52 доллара, а фьючерсы на американскую WTI прибавили 14 центов — до 65,12 доллара. Однако ситуация на рынке остается нестабильной: цены периодически уходят в "красную зону" и фиксируют снижение.

По словам аналитика компании IG Тони Сикамора, на рост стоимости нефти повлиял целый ряд факторов. Среди них — удары украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре, предупреждение НАТО о готовности реагировать на новые нарушения воздушного пространства, а также решение России приостановить экспорт ключевых видов топлива.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.