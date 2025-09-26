Ціна наближається до рекорду: удари по російських НПЗ продовжують впливати на вартість нафти

Ціни на нафту продовжують коливатися і за підсумками поточного тижня можуть оновити рекорди, зафіксовані в червні.

Обидва еталонних сорти — Brent і WTI — перебувають на шляху до найбільшого тижневого зростання з 13 червня, коли котирування підскочили більш ніж на 11% і 13% відповідно. Тоді різкий стрибок був викликаний обміном повітряними ударами між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з даними порталу Investing, 26 вересня до 14:30 за київським часом барель Brent подорожчав на 10 центів, досягнувши позначки 69,52 долара, а ф'ючерси на американську WTI додали 14 центів — до 65,12 долара. Однак ситуація на ринку залишається нестабільною: ціни періодично йдуть у "червону зону" і фіксують зниження.

За словами аналітика компанії IG Тоні Сікамора, на зростання вартості нафти вплинула ціла низка факторів. Серед них — удари українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі, попередження НАТО про готовність реагувати на нові порушення повітряного простору, а також рішення Росії призупинити експорт ключових видів палива.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.