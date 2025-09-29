Британия ужесточает правила для беженцев: что нужно будет сделать, чтобы остаться в стране

Великобритания готовится к серьезным изменениям в правилах получения постоянного вида на жительство (ILR).

Related video

Новые требования затронут знание английского языка, репутацию и вклад мигрантов в британское общество. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Шабана Махмуда.

Согласно новой стратегии, иностранцы, желающие остаться в стране на постоянной основе, должны будут продемонстрировать высокий уровень английского языка, отсутствие судимостей и доказательства социального вклада — через работу, волонтерство и уплату национального страхования, без получения государственных пособий.

Особое внимание в Лондоне уделяется украинцам, получившим временное убежище после начала войны. Для них базового знания языка будет недостаточно: государство будет ожидать уверенного владения английским, позволяющего интегрироваться в профессиональную и социальную жизнь страны.

Помимо языковых требований, новые правила предусматривают обязательную занятость и волонтерскую деятельность, которая станет дополнительным подтверждением вклада мигрантов в жизнь общества. Также правительство усиливает требования к репутации: даже мелкие уголовные нарушения могут стать причиной отказа или задержки в предоставлении ILR.

Реформа рассматривается как ответ на давление со стороны партии Reform UK, лидером которой является Найджел Фарадж, призывающей к ужесточению иммиграционной политики. Лейбористы, в свою очередь, подчеркивают, что изменения не будут касаться тех, кто уже получил ILR, но будущие заявители столкнутся с более высокими стандартами.

В числе ключевых нововведений:

стандартный срок проживания для подачи на ILR увеличится с 5 до 10 лет;

обязательное наличие работы и отсутствие государственных выплат;

высокий уровень английского языка;

отсутствие судимости;

приоритет для тех, кто активно участвует в волонтерских и общественных инициативах.

Напомним, СМИ писали о риске утраты права на легализацию для 900 тысяч украинцев, проживающих в Польше.

Западные аналитики писали, что большинство украинских беженцев в Польше, скорее всего, не вернутся в Украину. Причина такой ситуации — интеграция в экономику Польши.