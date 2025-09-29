Британія посилює правила для біженців: що потрібно буде зробити, щоб залишитися в країні

Велика Британія готується до серйозних змін у правилах отримання посвідки на постійне проживання (ILR).

Нові вимоги торкнуться знання англійської мови, репутації та внеску мігрантів у британське суспільство. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на міністра внутрішніх справ Шабана Махмуда.

Згідно з новою стратегією, іноземці, які бажають залишитися в країні на постійній основі, повинні будуть продемонструвати високий рівень англійської мови, відсутність судимостей і докази соціального внеску — через роботу, волонтерство та сплату національного страхування, без отримання державних допомог.

Особливу увагу в Лондоні приділяють українцям, які отримали тимчасовий притулок після початку війни. Для них базового знання мови буде недостатньо: держава очікуватиме впевненого володіння англійською, що дасть змогу інтегруватися в професійне та соціальне життя країни.

Крім мовних вимог, нові правила передбачають обов'язкову зайнятість і волонтерську діяльність, яка стане додатковим підтвердженням внеску мігрантів у життя суспільства. Також уряд посилює вимоги до репутації: навіть дрібні кримінальні порушення можуть стати причиною відмови або затримки в наданні ILR.

Реформа розглядається як відповідь на тиск з боку партії Reform UK, лідером якої є Найджел Фарадж, що закликає до посилення імміграційної політики. Лейбористи, зі свого боку, наголошують, що зміни не стосуватимуться тих, хто вже отримав ILR, але майбутні заявники зіткнуться з більш високими стандартами.

Серед ключових нововведень:

стандартний термін проживання для подачі на ILR збільшиться з 5 до 10 років;

обов'язкова наявність роботи і відсутність державних виплат;

високий рівень англійської мови;

відсутність судимості;

пріоритет для тих, хто бере активну участь у волонтерських та громадських ініціативах.

Західні аналітики писали, що більшість українських біженців у Польщі, найімовірніше, не повернуться в Україну. Причина такої ситуації — інтеграція в економіку Польщі.