Хочу собаку: сколько стоит содержание домашнего любимца в Украине — калькулятор расходов 2025
Фокус доказывает, что домашние животные — не игрушки и заслуживают не только платоническую любовь, но и заботу, которая имеет конкретный бюджет. И мы его составили.
Часто решение взять в семью кота или собаку является эмоциональным и принимается не только ответственными взрослыми, но и маленькими членами семьи. Поэтому, учитывая стоимость кормов для домашних животных, ветеринарного обслуживания, груминга и т.д., становится понятным: реальные расходы на содержание любимца в Украине в 2025 году составляют значительную долю семейного бюджета.
Сколько на самом деле стоит содержание собаки или кота в Украине
"У меня пес породы китайская хохлатая. Весит до 7 кг, однако "съедает" большую часть семейного бюджета. Когда мы заводили нашего Финна, я представляла себе неприхотливого песика-компаньона, но точно не ежемесячное финансовое планирование, посвященное ему. По состоянию на сегодня на корм и добавки для 9-летнего песика семья тратит примерно 2500-3000 грн ежемесячно", — отвечает львовянка Марина Кужель на вопрос Фокуса, сколько стоит содержание ее собаки.
Действительно, в 2025 году на фоне экономических изменений и роста цен, содержание домашнего любимца приобретает особую актуальность. Реальная финансовая сторона заботы о животном в доме состоит как минимум из двух ключевых и неизбежных статей расходов: корма и ветеринарные услуги, прежде всего, вакцинация.
По наблюдению Фокуса, средний бюджет на домашнего любимца составляет от 2000 грн.
Сколько стоит содержание собаки: расходы по размеру породы (в месяц)*
Категорія витрат
Маленька (до 7 кг)
Середня (до 25 кг)
Велика (40+ кг)
Корм
900–1 200
1 500–2 500
3 000–5 000
Вакцинація (міс.)
200–250
250–300
300–400
Ветеринарний огляд
200–300
250–350
300–500
Грумінг
500–800
1 000–1 500
1 500–2 000
Іграшки, смаколики
300–400
400–600
600–800
Подорож (готель/ніч+квиток з господарем. Ціни в зооготелях різні)
50–100
100–150
150–понад 2000 (з урахуванням, правил проїзду тварин “УЗ”)
Разом / міс.
2 150–3 050
3 500–5 400
6 900–10 700
*На основе цен на корм среднего сегмента в онлайн зоомагазинах, ветклиниках и салонах для животных, которые есть в открытом доступе по состоянию на 28 сентября.
Отметим, что для больших собак расходы на путешествие выросли в несколько раз, поскольку железнодорожные правила часто требуют выкупа всего купе или ряда (особенно если собака без переноски).
Расходы на содержание кота (в месяц)*
Категорія витрат
Середні витрати (грн/міс.)
Корм
900–1 500
Вакцинація (міс.)
150–250
Ветеринарний огляд
200–300
Грумінг (за потреби)
600–1 200
Іграшки, смаколики
200–400
Подорож (готель/ніч з господарем. Ціни в зооготелях різні)
400–700
Разом / міс.
2 000–3 500
*На основе цен на корм среднего сегмента в онлайн зоомагазинах, ветклиниках и салонах для животных, которые есть в открытом доступе по состоянию на 28 сентября
Отметим, что таблица бюджета для собаки, как и для кошки — приблизительная, ведь цены могут отличаться, в зависимости от региона, типа населенного пункта, породы, привычек и убеждений хозяина.
"Не всем породам нужен грумер, однако наши две девочки скотч-терьеры обходятся в 1000 грн каждая. А ночевка в отеле стоит 100-200 грн за одну собаку", — уточняет стоимость услуг в Украине киевлянка Людмила Борковская.
Итак, что следует учесть, если вы собираетесь заводить животное?
- Питание — львиная доля бюджета
Корм для животного составляет основную долю ежемесячных расходов владельцев животных, а годовая выручка в сегменте кормов в Украине оценивается в сотни миллионов долларов. Среднестатистические ежемесячные расходы на содержание животного в Украине сейчас колеблются в диапазоне 500-1500 грн, причем большая часть этой суммы приходится именно на корм. Ключевые факторы, влияющие на его стоимость — класс.
Корм для животного составляет основную долю ежемесячных расходов владельцев животных
Корм эконом-класса — самый дешевый, но часто имеет низкую питательную ценность и может требовать больших порций. А корм премиум/супер-премиум — это оптимальное соотношение цены и качества, а также имеет сбалансированный состав. Холистик — самый дорогой вид, с максимально натуральным составом. Однако не следует забывать, что для каждого животного корм подбирается индивидуально, в зависимости от его породы, размеров, особенностей и здоровья.
- Вид и размер животного — большая собака потребляет значительно больше корма, чем кот или собака миниатюрной породы. Например, месячная норма корма для средней собаки (около 20 кг) может достигать 5-10 кг, тогда как для кота — 1,5-3 кг.
- Специальные потребности — диетические или лечебные корма для животных с хроническими болезнями, аллергиями или после стерилизации всегда дороже стандартных рационов.
- Вакцинация — обязательное ежегодное мероприятие, защищающее от опасных болезней.
Календарь прививок для собак
Вік собаки
Щеплення
6-8 тижнів
Перша вакцинація (чума, парвовірус, гепатит, парагрип, лептоспіроз)
10-12 тижнів
Друга вакцинація (повтор попередніх + сказ)
14-16 тижнів
Третя вакцинація (ревакцинація комплексу + сказ, якщо не вводили раніше)
Щорічно
Ревакцинація комплексна (чума, парвовірус, гепатит, парагрип, лептоспіроз) + сказ
Календарь прививок для кошек
Вік кота
Щеплення
8–9 тижнів
Перша вакцинація (панлейкопенія, кальцивіроз, ринотрахеїт)
12 тижнів
Друга вакцинація (повтор комплексу + сказ)
16 тижнів
За потреби — додаткова ревакцинація
Щорічно
Ревакцинація комплексна (панлейкопенія, кальцивіроз, ринотрахеїт) + сказ
Отметим, что как хозяевам котов, так и собак важно придерживаться общих правил перед вакцинацией:
- перед прививкой животное должно быть клинически здоровым;
- обязательна профилактика глистов за 10-14 дней до вакцинации;
- график может немного меняться в зависимости от вакцины и рекомендаций ветеринара.
Питание, вакцинация и уход зимой: есть ли особенности
Сезонный фактор также влияет на правила заботы о животном, ведь в список расходов добавляются одежда, средства для ухода и тому подобное.
Ветврач, руководитель клиники "Ветпростир", экс-глава Западноукраинского общества защиты животных Андрей Курач обратил внимание на профилактику зимних болезней.
"На холоде обостряются хронические болезни, и тогда следует обращаться к ветеринару. Вакцинация помогает профилактировать часть респираторных заболеваний у собак и кошек", — отметил эксперт.
Он отметил, что для животных во дворе нужно утеплить буду или вольер, закрыть от ветров и расчищать от снега.Важно
"Для квартирных животных зимой ничего не нужно менять — температура в помещениях примерно одинаковая круглогодично. Если квартира чрезмерно отапливается, может пересушиваться воздух, тогда полезны увлажнители. Во время выгула на льду возможны травмы лап. Поможет специальная обувь зоомагазинов. В снегу могут быть острые предметы, поэтому стоит гулять только на расчищенных участках", — добавил он.
Поэтому, содержание домашнего любимца требует времени и значительных финансовых затрат. По нашим подсчетам, ежемесячный бюджет может колебаться от 2 000 грн для кота и до 10 000 грн для большой собаки, в зависимости от корма, груминга, медицинского обслуживания и образа жизни семьи. И основные статьи расходов — это качественное питание, плановые вакцинации, регулярные осмотры у ветеринара и безопасные условия проживания. А зимой следует позаботиться об утеплении вольеров, защите лап во время прогулок и профилактике хронических заболеваний.