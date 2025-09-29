Фокус доказывает, что домашние животные — не игрушки и заслуживают не только платоническую любовь, но и заботу, которая имеет конкретный бюджет. И мы его составили.

Related video

Часто решение взять в семью кота или собаку является эмоциональным и принимается не только ответственными взрослыми, но и маленькими членами семьи. Поэтому, учитывая стоимость кормов для домашних животных, ветеринарного обслуживания, груминга и т.д., становится понятным: реальные расходы на содержание любимца в Украине в 2025 году составляют значительную долю семейного бюджета.

Сколько на самом деле стоит содержание собаки или кота в Украине

"У меня пес породы китайская хохлатая. Весит до 7 кг, однако "съедает" большую часть семейного бюджета. Когда мы заводили нашего Финна, я представляла себе неприхотливого песика-компаньона, но точно не ежемесячное финансовое планирование, посвященное ему. По состоянию на сегодня на корм и добавки для 9-летнего песика семья тратит примерно 2500-3000 грн ежемесячно", — отвечает львовянка Марина Кужель на вопрос Фокуса, сколько стоит содержание ее собаки.

Ежемесячный бюджет может колебаться от 2 000 грн для кота и до 10 000 грн для крупной собаки Фото: Unsplash

Действительно, в 2025 году на фоне экономических изменений и роста цен, содержание домашнего любимца приобретает особую актуальность. Реальная финансовая сторона заботы о животном в доме состоит как минимум из двух ключевых и неизбежных статей расходов: корма и ветеринарные услуги, прежде всего, вакцинация.

По наблюдению Фокуса, средний бюджет на домашнего любимца составляет от 2000 грн.

Услуги по грумингу стартуют от 500 грн, даже для маленьких пород; средняя собака — около 1 000-1 500 грн Фото: pixabay.com

Сколько стоит содержание собаки: расходы по размеру породы (в месяц)*

Категорія витрат Маленька (до 7 кг) Середня (до 25 кг) Велика (40+ кг) Корм 900–1 200 1 500–2 500 3 000–5 000 Вакцинація (міс.) 200–250 250–300 300–400 Ветеринарний огляд 200–300 250–350 300–500 Грумінг 500–800 1 000–1 500 1 500–2 000 Іграшки, смаколики 300–400 400–600 600–800 Подорож (готель/ніч+квиток з господарем. Ціни в зооготелях різні) 50–100 100–150 150–понад 2000 (з урахуванням, правил проїзду тварин “УЗ”) Разом / міс. 2 150–3 050 3 500–5 400 6 900–10 700

*На основе цен на корм среднего сегмента в онлайн зоомагазинах, ветклиниках и салонах для животных, которые есть в открытом доступе по состоянию на 28 сентября.

Отметим, что для больших собак расходы на путешествие выросли в несколько раз, поскольку железнодорожные правила часто требуют выкупа всего купе или ряда (особенно если собака без переноски).

Фокус подсчитал расходы на содержание кота Фото: Getty Images

Расходы на содержание кота (в месяц)*

Категорія витрат Середні витрати (грн/міс.) Корм 900–1 500 Вакцинація (міс.) 150–250 Ветеринарний огляд 200–300 Грумінг (за потреби) 600–1 200 Іграшки, смаколики 200–400 Подорож (готель/ніч з господарем. Ціни в зооготелях різні) 400–700 Разом / міс. 2 000–3 500

*На основе цен на корм среднего сегмента в онлайн зоомагазинах, ветклиниках и салонах для животных, которые есть в открытом доступе по состоянию на 28 сентября

Отметим, что таблица бюджета для собаки, как и для кошки — приблизительная, ведь цены могут отличаться, в зависимости от региона, типа населенного пункта, породы, привычек и убеждений хозяина.

"Не всем породам нужен грумер, однако наши две девочки скотч-терьеры обходятся в 1000 грн каждая. А ночевка в отеле стоит 100-200 грн за одну собаку", — уточняет стоимость услуг в Украине киевлянка Людмила Борковская.

Расходы на содержание кота в Украине — актуальные цены

Итак, что следует учесть, если вы собираетесь заводить животное?

Питание — львиная доля бюджета

Корм для животного составляет основную долю ежемесячных расходов владельцев животных, а годовая выручка в сегменте кормов в Украине оценивается в сотни миллионов долларов. Среднестатистические ежемесячные расходы на содержание животного в Украине сейчас колеблются в диапазоне 500-1500 грн, причем большая часть этой суммы приходится именно на корм. Ключевые факторы, влияющие на его стоимость — класс.

Корм для животного составляет основную долю ежемесячных расходов владельцев животных

Корм эконом-класса — самый дешевый, но часто имеет низкую питательную ценность и может требовать больших порций. А корм премиум/супер-премиум — это оптимальное соотношение цены и качества, а также имеет сбалансированный состав. Холистик — самый дорогой вид, с максимально натуральным составом. Однако не следует забывать, что для каждого животного корм подбирается индивидуально, в зависимости от его породы, размеров, особенностей и здоровья.

Вид и размер животного — большая собака потребляет значительно больше корма, чем кот или собака миниатюрной породы. Например, месячная норма корма для средней собаки (около 20 кг) может достигать 5-10 кг, тогда как для кота — 1,5-3 кг.

— большая собака потребляет значительно больше корма, чем кот или собака миниатюрной породы. Например, месячная норма корма для средней собаки (около 20 кг) может достигать 5-10 кг, тогда как для кота — 1,5-3 кг. Специальные потребности — диетические или лечебные корма для животных с хроническими болезнями, аллергиями или после стерилизации всегда дороже стандартных рационов.

— диетические или лечебные корма для животных с хроническими болезнями, аллергиями или после стерилизации всегда дороже стандартных рационов. Вакцинация — обязательное ежегодное мероприятие, защищающее от опасных болезней.

Цены на корм, груминг, вакцинацию, путешествия и советы ветеринара по зимнему уходу Фото: Freepik

Календарь прививок для собак

Вік собаки Щеплення 6-8 тижнів Перша вакцинація (чума, парвовірус, гепатит, парагрип, лептоспіроз) 10-12 тижнів Друга вакцинація (повтор попередніх + сказ) 14-16 тижнів Третя вакцинація (ревакцинація комплексу + сказ, якщо не вводили раніше) Щорічно Ревакцинація комплексна (чума, парвовірус, гепатит, парагрип, лептоспіроз) + сказ

Календарь прививок для кошек

Вік кота Щеплення 8–9 тижнів Перша вакцинація (панлейкопенія, кальцивіроз, ринотрахеїт) 12 тижнів Друга вакцинація (повтор комплексу + сказ) 16 тижнів За потреби — додаткова ревакцинація Щорічно Ревакцинація комплексна (панлейкопенія, кальцивіроз, ринотрахеїт) + сказ

Отметим, что как хозяевам котов, так и собак важно придерживаться общих правил перед вакцинацией:

перед прививкой животное должно быть клинически здоровым;

обязательна профилактика глистов за 10-14 дней до вакцинации;

график может немного меняться в зависимости от вакцины и рекомендаций ветеринара.

Специальных зимних кормов не существует, но нужно следить за качеством рациона.

Питание, вакцинация и уход зимой: есть ли особенности

Сезонный фактор также влияет на правила заботы о животном, ведь в список расходов добавляются одежда, средства для ухода и тому подобное.

Ветврач, руководитель клиники "Ветпростир", экс-глава Западноукраинского общества защиты животных Андрей Курач обратил внимание на профилактику зимних болезней.

"На холоде обостряются хронические болезни, и тогда следует обращаться к ветеринару. Вакцинация помогает профилактировать часть респираторных заболеваний у собак и кошек", — отметил эксперт.

Он отметил, что для животных во дворе нужно утеплить буду или вольер, закрыть от ветров и расчищать от снега.

Важно

Собак рекомендуют переводить на веганскую диету: они всеядные, также как и люди

"Для квартирных животных зимой ничего не нужно менять — температура в помещениях примерно одинаковая круглогодично. Если квартира чрезмерно отапливается, может пересушиваться воздух, тогда полезны увлажнители. Во время выгула на льду возможны травмы лап. Поможет специальная обувь зоомагазинов. В снегу могут быть острые предметы, поэтому стоит гулять только на расчищенных участках", — добавил он.

Поэтому, содержание домашнего любимца требует времени и значительных финансовых затрат. По нашим подсчетам, ежемесячный бюджет может колебаться от 2 000 грн для кота и до 10 000 грн для большой собаки, в зависимости от корма, груминга, медицинского обслуживания и образа жизни семьи. И основные статьи расходов — это качественное питание, плановые вакцинации, регулярные осмотры у ветеринара и безопасные условия проживания. А зимой следует позаботиться об утеплении вольеров, защите лап во время прогулок и профилактике хронических заболеваний.