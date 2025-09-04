Собак рекомендуют переводить на веганскую диету: они всеядные, также как и люди

Эксперты выяснили, что веганские корма, которые предназначены для собак, содержат столько же питательных веществ, как и те, которые содержат мясо.

Ученые говорят, что растительное питание может быть «здоровой и жизнеспособной» альтернативой для домашних животных, пишет Daily Mail.

«Проведенное нами исследование показало, что растительный рацион, при его правильном подборе, может стать альтернативой мясным кормам. Далее должны быть проведены долгосрочные исследования, такая диета может оказаться лучшей не только для нашей планеты, но и для наших четвероногих друзей», - говорит ведущий автор исследования из Школы ветеринарной медицины и науки Ноттингемского университета Ребекка Броцек.

Растительные диеты набирают все большей популярности среди людей, поэтому индустрия кормов для домашних животных следует такому же примеру. Ранок предлагает все больше разнообразных веганских диет для четвероногих друзей человека.

В таких кормах курицу, баранину и говядину заменяют бататом, морковными хлопьями и гороховым белком. Авторы исследования напоминают, что собаки как и люди являются всеядными и нуждаются в определенных питательных веществах, а не в конкретных ингредиентах.

В своем исследовании ученые проверили пищевой профиль 31 корма для собак, доступного в Великобритании. Исследователи проверяли уровень белков, отдельных аминокислот, жирных кислот, витамина D и всех витаминов из группы B.

Результаты анализа показали, что растительные диеты при правильном составлении могут быть достойной альтернативой кормам с мясом. Пищевая ценность двух видов кормов была схожей, но за исключением содержания йода и витаминов группы В, которых недоставало в растительных кормах.

Таким образом ученые считают, что веганские кормы для собак могут обеспечить достаточное количество питательных веществ при условии, что животные также будут получать специальные добавки.

«Многие из нас считают, что собакам нужно мясо для здоровья, но на самом деле им нужны правильные питательные вещества. Я обнаружила нечто удивительное: эти корма оказались ближе к мясным рационам, чем ожидалось, и во всех из них наблюдались некоторые пробелы в питательных свойствах», — добавила Броцек.

