Собак рекомендують переводити на веганську дієту: вони всеїдні, так само як і люди

Експерти з'ясували, що веганські корми, які призначені для собак, містять стільки ж поживних речовин, як і ті, які містять м'ясо.

Учені кажуть, що рослинне харчування може бути "здоровою і життєздатною" альтернативою для домашніх тварин, пише Daily Mail.

"Проведене нами дослідження показало, що рослинний раціон, за його правильного підбору, може стати альтернативою м'ясним кормам. Далі мають бути проведені довгострокові дослідження, така дієта може виявитися кращою не тільки для нашої планети, а й для наших чотирилапих друзів", — каже провідний автор дослідження зі Школи ветеринарної медицини та науки Ноттінгемського університету Ребекка Броцек.

Рослинні дієти набирають дедалі більшої популярності серед людей, тож індустрія кормів для домашніх тварин наслідує такий самий приклад. Ранок пропонує все більше різноманітних веганських дієт для чотирилапих друзів людини.

У таких кормах курку, баранину та яловичину замінюють на батат, морквяні пластівці та гороховий білок. Автори дослідження нагадують, що собаки як і люди є всеїдними та потребують певних поживних речовин, а не конкретних інгредієнтів.

У своєму дослідженні вчені перевірили харчовий профіль 31 корму для собак, доступного у Великій Британії. Дослідники перевіряли рівень білків, окремих амінокислот, жирних кислот, вітаміну D і всіх вітамінів із групи B.

Результати аналізу засвідчили, що рослинні дієти за правильного складання можуть бути гідною альтернативою кормам із м'ясом. Харчова цінність двох видів кормів була схожою, але за винятком вмісту йоду і вітамінів групи В, яких бракувало в рослинних кормах.

Таким чином вчені вважають, що веганські корми для собак можуть забезпечити достатню кількість поживних речовин за умови, що тварини також отримуватимуть спеціальні добавки.

"Багато хто з нас вважає, що собакам потрібне м'ясо для здоров'я, але насправді їм потрібні правильні поживні речовини. Я виявила дещо дивовижне: ці корми виявилися ближчими до м'ясних раціонів, ніж очікувалося, і у всіх із них спостерігалися деякі прогалини в поживних властивостях", — додала Броцек.

Нагадаємо, вчені визначилися, що корисніше для здоров'я — веганство чи м'ясоїдство. У новому дослідженні майже 1000 вчених з усього світу зійшлися на думці щодо питання про відмову від м'яса та його користь для здоров'я.