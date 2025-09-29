Фокус доводить, що домашні тварини - не іграшки та заслуговують не лише на платонічну любов, але й турботу, яка має конкретний бюджет. І ми його склали.

Часто рішення взяти до родини кота чи собаку є емоційним та ухвалюється не тільки відповідальними дорослими, але й маленькими членами сім'ї. Тож, з огляду на вартість кормів для домашніх тварин, ветеринарного обслуговування, грумінгу тощо, стає зрозумілим: реальні витрати на утримання улюбленця в Україні 2025 року становлять значну частку сімейного бюджету.

Скільки насправді коштує утримання собаки чи кота в Україні

"В мене пес породи китайська чубата. Важить до 7 кг, проте "з'їдає" велику частину сімейного бюджету. Коли ми заводили нашого Фінна, я уявляла собі невибагливого песика-компаньона, але точно не щомісячне фінансове планування, присвячене йому. Станом на сьогодні на корм та добавки для 9-річного песика родина витрачає приблизно 2500-3000 грн щомісяця", — відповідає львів’янка Марина Кужель на запитання Фокусу, скільки коштує утримання її собаки.

Щомісячний бюджет може коливатися від 2 000 грн для кота і до 10 000 грн для великої собаки Фото: Unsplash

Дійсно, 2025 року на тлі економічних змін та зростання цін, утримання домашнього улюбленця набуває особливої актуальності. Реальний фінансовий бік піклування про тварину в домі складається щонайменше з двох ключових та неминучих статтей витрат: корми та ветеринарні послуги, передусім, вакцинація.

За спостереженням Фокусу, середній бюджет на домашнього улюбленця становить від 2000 грн.

Послуги з грумінгу стартують від 500 грн, навіть для маленьких порід; середня собака - близько 1 000-1 500 грн Фото: pixabay.com

Скільки коштує утримання собаки: витрати за розміром породи*

Категорія витрат Маленька (до 7 кг) Середня (до 25 кг) Велика (40+ кг) Корм 900–1 200 1 500–2 500 3 000–5 000 Вакцинація (міс.) 200–250 250–300 300–400 Ветеринарний огляд 200–300 250–350 300–500 Грумінг 500–800 1 000–1 500 1 500–2 000 Іграшки, смаколики 300–400 400–600 600–800 Подорож (готель/ніч+квиток з господарем. Ціни в зооготелях різні) 50–100 100–150 150–понад 2000 (з урахуванням, правил проїзду тварин “УЗ”) Разом / міс. 2 150–3 050 3 500–5 400 6 900–10 700

*На основі цін на корм середнього сегменту в онлайн зоомагазинах, ветклінік та салонів для тварин, що є у відкритому доступі станом на 28 вересня.

Зазначимо, що для великих собак витрати на подорож виросли в кілька разів, оскільки залізничні правила часто вимагають викупу всього купе чи ряду (особливо якщо собака без переноски).

Фокус підрахував витрати на утримання кота Фото: Getty Images

Витрати на утримання кота*

Категорія витрат Середні витрати (грн/міс.) Корм 900–1 500 Вакцинація (міс.) 150–250 Ветеринарний огляд 200–300 Грумінг (за потреби) 600–1 200 Іграшки, смаколики 200–400 Подорож (готель/ніч з господарем. Ціни в зооготелях різні) 400–700 Разом / міс. 2 000–3 500

*На основі цін на корм середнього сегменту в онлайн зоомагазинах, ветклінік та салонів для тварин, що є у відкритому доступі станом на 28 вересня

Зазначимо, що таблиця бюджету для собаки, як і для кішки — приблизна, адже ціни можуть відрізнятися, залежно від регіону, типу населеного пункту, породи, звичок і переконань господаря.

"Не всім породам потрібен грумер, проте наші дві дівчинки скотч-тер'єри обходяться в 1000 грн кожна. А ночівля в готелі коштує 100-200 грн за одну собаку", — уточнює вартість послуг в Україні киянка Людмила Борковська.

Витрати на утримання кота в Україні - актуальні ціни

Тож, що слід врахувати, якщо ви збираєтеся заводити тварину?

Харчування — левова частка бюджету

Корм для тварини становить основну частку щомісячних витрат власників тварин, а річний виторг у сегменті кормів в Україні оцінюється в сотні мільйонів доларів. Середньостатистичні щомісячні витрати на утримання тварини в Україні наразі коливаються в діапазоні 500-1500 грн, причому більша частина цієї суми припадає саме на корм. Ключові фактори, що впливають на його вартість — клас.

Корм економ-класу — найдешевший, але часто має низьку поживну цінність і може вимагати більших порцій. А корм преміум/супер-преміум — це оптимальне співвідношення ціни та якості, а також має збалансований склад. Холістик — найдорожчий вид, з максимально натуральним складом. Проте не слід забувати, що для кожної тваринки корм підбирається індивідуально, залежно від її породи, розмірів, особливостей та здоров'я.

Вид та розмір тварини — велика собака споживає значно більше корму, ніж кіт чи собака мініатюрної породи. Наприклад, місячна норма корму для середньої собаки (близько 20 кг) може сягати 5-10 кг, тоді як для кота – 1,5-3 кг.

— велика собака споживає значно більше корму, ніж кіт чи собака мініатюрної породи. Наприклад, місячна норма корму для середньої собаки (близько 20 кг) може сягати 5-10 кг, тоді як для кота – 1,5-3 кг. Спеціальні потреби — дієтичні або лікувальні корми для тварин з хронічними хворобами, алергіями чи після стерилізації завжди дорожчі за стандартні раціони.

— дієтичні або лікувальні корми для тварин з хронічними хворобами, алергіями чи після стерилізації завжди дорожчі за стандартні раціони. Вакцинація — обов’язковий щорічний захід, що захищає від небезпечних хвороб.

Ціни на корм, грумінг, вакцинацію, подорожі та поради ветеринара щодо зимового догляду Фото: Freepik

Календар щеплень для собак

Вік собаки Щеплення 6-8 тижнів Перша вакцинація (чума, парвовірус, гепатит, парагрип, лептоспіроз) 10-12 тижнів Друга вакцинація (повтор попередніх + сказ) 14-16 тижнів Третя вакцинація (ревакцинація комплексу + сказ, якщо не вводили раніше) Щорічно Ревакцинація комплексна (чума, парвовірус, гепатит, парагрип, лептоспіроз) + сказ

Календар щеплень для котів

Вік кота Щеплення 8–9 тижнів Перша вакцинація (панлейкопенія, кальцивіроз, ринотрахеїт) 12 тижнів Друга вакцинація (повтор комплексу + сказ) 16 тижнів За потреби — додаткова ревакцинація Щорічно Ревакцинація комплексна (панлейкопенія, кальцивіроз, ринотрахеїт) + сказ

Зазначимо, що як господарям котів, так і собак важливо дотримуватися загальних правил перед вакцинацією:

перед щепленням тварина має бути клінічно здоровою;

обов’язкова профілактика глистів за 10–14 днів до вакцинації;

графік може трохи змінюватися залежно від вакцини та рекомендацій ветеринара.

Спеціальних зимових кормів не існує, але потрібно стежити за якістю раціону.

Харчування, вакцинація та догляд взимку: чи є особливості

Сезонний фактор також впливає на правила піклування за твариною, адже до списку витрат додаються одяг, засоби для догляду тощо.

Ветлікар, керівник клініки "Ветпростір", ексголова Західноукраїнського товариства захисту тварин Андрій Курач звернув увагу на профілактику зимових хвороб.

"На холоді загострюються хронічні хвороби, і тоді слід звертатися до ветеринара. Вакцинація допомагає профілактувати частину респіраторних захворювань у собак і котів", — зазначив експерт.

Він наголосив, що для тварин на подвір’ї потрібно утеплити буду або вольєр, закрити від вітрів і розчищати від снігу.

Важливо

"Для квартирних тварин узимку нічого не потрібно змінювати — температура у приміщеннях приблизно однакова цілорічно. Якщо квартира надмірно опалюється, може пересушуватись повітря, тоді корисні зволожувачі. Під час вигулу на льоду можливі травми лап. Допоможе спеціальне взуття зоомагазинів. У снігу можуть бути гострі предмети, тому варто гуляти лише на розчищених ділянках", — додав він.

Тож, утримання домашнього улюбленця потребує часу та неабияких фінансових витрат. За нашими підрахунками, щомісячний бюджет може коливатися від 2 000 грн для кота і до 10 000 грн для великої собаки, залежно від корму, грумінгу, медичного обслуговування та способу життя родини. І основні статті витрат — це якісне харчування, планові вакцинації, регулярні огляди у ветеринара та безпечні умови проживання. А взимку слід подбати про утеплення вольєрів, захист лап під час прогулянок та профілактику хронічних захворювань.