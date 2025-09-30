В Украине уменьшился размер средней зарплаты: в каких сферах зарабатывают меньше всего

В августе 2025 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составила 25 911 грн, что на 588 грн меньше, чем в июле. Падение составило около 2,2%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По информации ведомства, наибольшие доходы традиционно имеют работники высокотехнологичных сфер. В области информации и телекоммуникаций средняя зарплата превысила 65 тыс. грн, на авиационном транспорте — 57,6 тыс. грн, а в финансовом секторе и сфере страхования — 52,3 тыс. грн. Достаточно высокий уровень оплаты также наблюдается в профессиональной, научной и технической деятельности (33,9 тыс. грн) и в государственном управлении и обороне (32,5 тыс. грн).

Зато самые низкие зарплаты зафиксированы в гуманитарных и социальных сферах. В системе образования средний уровень оплаты труда составил всего 14,4 тыс. грн, в сфере искусства, спорта и развлечений — 14 тыс. грн, а в библиотеках, архивах и музеях — 14,4 тыс. грн. Работники здравоохранения и социальной помощи получали в среднем 18,7 тыс. грн, что почти вдвое меньше, чем средний показатель по стране.

В промышленном секторе средняя зарплата в августе составила 28,9 тыс. грн, в строительстве — 23 тыс. грн, в оптовой и розничной торговле — 31,1 тыс. грн, а в транспортно-логистической отрасли — 26 тыс. грн. Самый низкий уровень заработка среди сферы обслуживания демонстрирует временное размещение и питание — всего 19 тыс. грн.

Заметна и региональная разница, в частности самые высокие зарплаты получают в Киеве — более 39,5 тыс. грн, а также в Луганской области (32,5 тыс. грн) и в Днепропетровской области (26,8 тыс. грн). В то же время в Черновицкой (18,5 тыс. грн) и Кировоградской областях (18,8 тыс. грн) средние доходы остаются самыми низкими в стране.

Напомним, что недавно правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает рост минимальной и средней зарплат. Так, с 1 января минимальная зарплата в Украине составит 8 647 грн, а средняя — 30 032 грн.

Также Фокус писал, что с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.