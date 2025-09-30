В Україні зменшився розмір середньої зарплати: у яких сферах заробляють найменше

У серпні 2025 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні склала 25 911 грн, що на 588 грн менше, ніж у липні. Падіння становило близько 2,2%, свідчать дані Державної служби статистики.

За інформацією відомства, найбільші доходи традиційно мають працівники високотехнологічних сфер. У галузі інформації та телекомунікацій середня зарплата перевищила 65 тис. грн, на авіаційному транспорті – 57,6 тис. грн, а у фінансовому секторі та сфері страхування – 52,3 тис. грн. Досить високий рівень оплати також спостерігається у професійній, науковій та технічній діяльності (33,9 тис. грн) та у державному управлінні й обороні (32,5 тис. грн).

Натомість найнижчі зарплати зафіксовані в гуманітарних та соціальних сферах. У системі освіти середній рівень оплати праці становив лише 14,4 тис. грн, у сфері мистецтва, спорту й розваг – 14 тис. грн, а у бібліотеках, архівах та музеях – 14,4 тис. грн. Працівники галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги отримували в середньому 18,7 тис. грн, що майже вдвічі менше, ніж середній показник по країні.

У промисловому секторі середня зарплата у серпні становила 28,9 тис. грн, у будівництві – 23 тис. грн, в оптовій та роздрібній торгівлі – 31,1 тис. грн, а у транспортно-логістичній галузі – 26 тис. грн. Найнижчий рівень заробітку серед сфери обслуговування демонструє тимчасове розміщування та харчування – лише 19 тис. грн.

Помітна й регіональна різниця, зокрема найвищі зарплати отримують у Києві – понад 39,5 тис. грн, а також у Луганській області (32,5 тис. грн) та у Дніпропетровській області (26,8 тис. грн). Водночас у Чернівецькій (18,5 тис. грн) та Кіровоградській областях (18,8 тис. грн) середні доходи залишаються найнижчими в країні.

Нагадаємо, що нещодавно уряд України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, який передбачає зростання мінімальної та середньої зарплат. Так, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 грн, а середня — 30 032 грн.

Також Фокус писав, що з 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.