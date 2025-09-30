Интеграция затягивается: сколько украинцам придется прожить в Польше для получения гражданства

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, который предлагает существенно ужесточить условия получения гражданства для иностранцев, в том числе украинцев.

Минимальный срок непрерывного проживания в Польше для подачи на гражданство планируется увеличить с трех до десяти лет. В пояснительной записке отмечается, что такое решение должно обеспечить лучшую интеграцию иностранцев в польское общество. Об этом сообщает pap.pl.

"Целью законопроекта является создание условий, благоприятных для более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства", — говорится в документе.

Авторы отмечают, что действующий сейчас трехлетний срок недостаточно для налаживания прочной связи между иностранцем и государством.

Навроцкий подчеркивает, что гражданство означает не только обретение прав, но и обязанность заботиться об общем благе и ответственности перед страной.

"Не может быть интеграции, которая оправдывает участие в сообществе граждан без проживания в государстве и функционирования в его обществе", — говорится в законопроекте.

В документе также обращают внимание, что нынешние три года являются одним из кратчайших сроков в Европейском Союзе. Такой период, по мнению авторов, может не обеспечить достаточного уровня владения польским языком, понимания культуры и адаптации к правовым и социальным реалиям страны.

Напомним, СМИ писали о риске утраты права на легализацию для 900 тысяч украинцев, проживающих в Польше.

Западные аналитики писали, что большинство украинских беженцев в Польше, скорее всего, не вернутся в Украину. Причина такой ситуации — интеграция в экономику Польши.