Інтеграція затягується: скільки українцям доведеться прожити в Польщі для отримання громадянства

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який пропонує істотно посилити умови отримання громадянства для іноземців, зокрема українців.

Related video

Мінімальний термін безперервного проживання в Польщі для подачі на громадянство планується збільшити з трьох до десяти років. У пояснювальній записці зазначається, що таке рішення має забезпечити кращу інтеграцію іноземців у польське суспільство. Про це повідомляє pap.pl.

"Метою законопроєкту є створення умов, сприятливих для більш повної інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства", — йдеться в документі.

Автори зазначають, що чинний зараз трирічний термін недостатньо для налагодження міцного зв'язку між іноземцем і державою.

Навроцький підкреслює, що громадянство означає не тільки набуття прав, а й обов'язок дбати про загальне благо і відповідальність перед країною.

"Не може бути інтеграції, яка виправдовує участь у співтоваристві громадян без проживання в державі та функціонування в її суспільстві", — йдеться в законопроєкті.

У документі також звертають увагу, що нинішні три роки є одним із найкоротших термінів у Європейському Союзі. Такий період, на думку авторів, може не забезпечити достатнього рівня володіння польською мовою, розуміння культури та адаптації до правових і соціальних реалій країни.

Нагадаємо, ЗМІ писали про ризик втрати права на легалізацію для 900 тисяч українців, які проживають у Польщі.

Західні аналітики писали, що більшість українських біженців у Польщі, найімовірніше, не повернуться в Україну. Причина такої ситуації — інтеграція в економіку Польщі.