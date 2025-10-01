Доходы превышают расходы: сколько платят разработчикам игр в Украине (инфографика)

Большинство геймдевов живут с запасом: 51% участников исследования отметили, что их доходы превышают расходы. В то же время треть признались, что тратят столько же, сколько зарабатывают, а еще 15% вынуждены жить "в минус".

Медианные зарплаты в сфере геймдева распределились следующим образом: джуниоры получают около $800, медли – $1800, сеньоры – $3500, а тим-лиды – $3440. Уровень доходов также зависит от типа компании: в продуктовых студиях среднее вознаграждение составляет $3250, в аутстафинге — $3000, в аутсорсинге — $2125, тогда как в стартапах этот показатель достигает $2800. Об этом говорится в опрос, проведенном DOU.

Сколько платят разработчикам игр в Украине

Что касается рабочих часов, то большинство геймдевов работают в пределах 35–45 часов в неделю. Джуниоры редко превышают 60-часовой барьер, в то время как среди сеньоров почти 40% работают более 60 часов. Чаще всего перегрузка встречается у софт-инженеров.

Интересно, что треть опрошенных вообще не овертаймят, однако 28% сообщили, что дополнительные часы работы им не оплачивают. Чаще всего без вознаграждения за овертаймы остаются джуниоры.

Большинство разработчиков (79%) получают зарплаты вовремя, хотя редкие случаи регулярных задержек все же фиксируются, преимущественно в продуктовых компаниях.

Бонусы получает лишь часть специалистов: среди софт-инженеров — 25%, тестировщиков — 34%, художников и аниматоров — 21%, геймдизайнеров — 17%. Самые распространенные дополнительные выплаты – ежегодные ($1000–4000), а также квартальные бонусы на уровне $1000.

Относительно инвестиций четверть геймдевов вкладывают в депозиты, акции или инвестфонды. В то же время, наиболее популярным направлением финансовой поддержки остается донат на Вооруженные силы Украины. Кроме того, многие инвестируют в собственное развитие: 35% тратят на здоровье и спорт, 26% – на образование, еще столько же – на помощь близким.

Напомним, что недавно правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает рост минимальной и средней зарплат. Так, с 1 января минимальная зарплата в Украине составит 8 647 грн, а средняя — 30 032 грн.

Также Фокус писал, что с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.