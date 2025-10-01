Доходи перевищують витрати: скільки платять розробникам ігор в Україні (інфографіка)

Більшість геймдевів живуть із запасом: 51% учасників дослідження зазначили, що їхні доходи перевищують витрати. Водночас третина зізналися, що витрачають стільки ж, скільки заробляють, а ще 15% змушені жити "в мінус".

Медіанні зарплати у сфері геймдеву розподілилися так: джуніори отримують приблизно $800, медлі — $1800, сеньйори — $3500, а тім-ліди — $3440. Рівень доходів також залежить від типу компанії: у продуктових студіях середня винагорода становить $3250, в аутстафінгу — $3000, в аутсорсингу — $2125, тоді як у стартапах цей показник сягає $2800. Про це йдеться в опитуванні, проведеному DOU.

Скільки платять розробникам ігор в Україні

Щодо робочих годин, то більшість геймдевів працюють у межах 35-45 годин на тиждень. Джуніори рідко перевищують 60-годинний бар'єр, тоді як серед сеньйорів майже 40% працюють понад 60 годин. Найчастіше перевантаження зустрічається у софт-інженерів.

Цікаво, що третина опитаних взагалі не овертаймлять, проте 28% повідомили, що додаткові години роботи їм не оплачують. Найчастіше без винагороди за овертайми залишаються джуніори.

Більшість розробників (79%) отримують зарплати вчасно, хоча поодинокі випадки регулярних затримок все ж таки фіксуються, переважно в продуктових компаніях.

Бонуси отримує лише частина фахівців: серед софт-інженерів — 25%, тестувальників — 34%, художників і аніматорів — 21%, геймдизайнерів — 17%. Найпоширеніші додаткові виплати — щорічні ($1000-4000), а також квартальні бонуси на рівні $1000.

Щодо інвестицій чверть геймдевів вкладають у депозити, акції або інвестфонди. Водночас найбільш популярним напрямком фінансової підтримки залишається донат на Збройні сили України. Крім того, багато хто інвестує у власний розвиток: 35% витрачають на здоров'я та спорт, 26% — на освіту, ще стільки ж — на допомогу близьким.

