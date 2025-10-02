Отопительный сезон 2025/2026: когда дадут тепло в Киеве

В Киеве с пятницы, 3 октября, стартует отопительный сезон для объектов социальной сферы — школ, детских садов, больниц и других учреждений.

Подключение к отоплению в таких заведениях будет осуществляться по индивидуальным заявкам. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что такой подход является наиболее оправданным, учитывая важность бесперебойной работы социальных объектов.

"Решение о необходимости включения отопления принимают руководители учреждений. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к теплу. Важно, что здания оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать подачу тепла и эффективно использовать энергоносители", — отметил Кличко.

Что касается жилых домов, мэр пояснил, что решение о начале отопительного сезона для населения будет приниматься с учетом нескольких факторов: прогнозов погоды, ситуации в энергосистеме и необходимости экономить ресурсы и средства горожан.

