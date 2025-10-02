Опалювальний сезон 2025/2026: коли дадуть тепло в Києві

У Києві з п'ятниці, 3 жовтня, стартує опалювальний сезон для об'єктів соціальної сфери — шкіл, дитячих садків, лікарень та інших установ.

Related video

Підключення до опалення в таких закладах здійснюватиметься за індивідуальними заявками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він підкреслив, що такий підхід є найбільш виправданим з огляду на важливість безперебійної роботи соціальних об'єктів.

"Рішення про необхідність увімкнення опалення ухвалюють керівники закладів. З огляду на похолодання, з п'ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатися до тепла. Важливо, що будівлі оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дають змогу регулювати подачу тепла та ефективно використовувати енергоносії", — зазначив Кличко.

Що стосується житлових будинків, мер пояснив, що рішення про початок опалювального сезону для населення ухвалюватимуть з урахуванням кількох чинників: прогнозів погоди, ситуації в енергосистемі та необхідності економити ресурси й кошти містян.

Нагадуємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, для яких міст майбутня зима може стати найважчою. За його словами, Росія реально може позбавити їх тепла, і це — "найбільша небезпека".

Фокус розповів про три моделі обігрівачів, популярних серед українців, які можуть допомогти утримати тепло в будинку.