Закон о добровольной автогражданке изменился. 2025 год стал переломным для системы ОСАГО. Фокус выяснил, действительно ли автогражданка нужна каждому водителю, как теперь работает система возмещения и сколько автогражданка будет стоить в 2026 году.

Related video

Законодательство об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) претерпело масштабные изменения, которые сделали систему ближе к европейским стандартам. Отмена франшизы, рост страховых сумм и полная цифровизация в корне изменили подход к урегулированию убытков. Советник председателя правления НАСК "ОРАНТА" Елена Машаро рассказала Фокусу о ключевых тенденциях и вызовах для автовладельцев.

Революция правил: что изменилось в 2025 году

По словам эксперта, 2025-й год стал настоящим "рубиконом" для ОСАГО.

Отменена франшиза: теперь все убытки компенсирует страховая компания, даже в мелких ДТП.

Европротокол — это возможность оформить ДТП без вызова полиции Фото: 112.ua

"Если раньше водитель в любом случае должен был компенсировать часть убытков из собственного кармана, то теперь вся ответственность ложится на страховую компанию. Это означает, что даже мелкие события — например, царапины или небольшие вмятины — возмещаются полностью", — объясняет Елена Машаро.

Компенсации без износа авто : выплаты соответствуют реальной стоимости ремонта, независимо от возраста автомобиля.

: выплаты соответствуют реальной стоимости ремонта, независимо от возраста автомобиля. Прямое урегулирование: потерпевший теперь обращается только в свою страховую компанию. Она выплачивает средства и берет на себя все дальнейшие расчеты с виновником или его страховщиком. Для клиента это огромное упрощение, для рынка — дополнительный стимул конкурировать за качество сервиса.

потерпевший теперь обращается только в свою страховую компанию. Она выплачивает средства и берет на себя все дальнейшие расчеты с виновником или его страховщиком. Для клиента это огромное упрощение, для рынка — дополнительный стимул конкурировать за качество сервиса. Цифровизация: практически все договоры заключаются онлайн, проверка действия происходит через единую базу МТСБУ, а европротокол можно оформить со смартфона за несколько минут.

практически все договоры заключаются онлайн, проверка действия происходит через единую базу МТСБУ, а европротокол можно оформить со смартфона за несколько минут. Новые лимиты в полисах ОСАГО: что известно о стандартных и повышенных страховых суммах

В 2025 году существенно выросли базовые страховые суммы. За ущерб имуществу страховщик компенсирует до 250 тыс. грн на одного пострадавшего и до 1,25 млн грн на случай. За вред жизни и здоровью — до 500 тыс. грн на одного человека и 5 млн грн на случай. Это намного больше, чем в предыдущие годы, и уже соответствует минимальным европейским требованиям.

2025 год стал переломным для системы ОСАГО. Закон полностью изменил логику возмещения и сделал условия ближе к европейским

"Практика показывает, что даже этих сумм может не хватать. В крупных городах ДТП с дорогими авто или несколькими участниками способны превысить базовые лимиты. Например, ремонт одного современного внедорожника после серьезной аварии может обойтись в 700-900 тыс. грн. Если в инциденте участвуют два или более таких авто, стандартных 250 тыс. грн на пострадавшего будет мало", — говорит советник председателя правления НАСК "ОРАНТА".

По ее словам, именно поэтому активно развивается сегмент добровольной автогражданки (ДГО). Это дополнительный полис, который "поднимает" лимиты.

"На рынке доступны программы, позволяющие увеличить ответственность на 100 тыс., 250 тыс., 500 тыс., 1 млн или даже 5 млн грн. Стоимость таких продуктов значительно ниже базового ОСАГО: от нескольких сотен гривен за минимальный лимит до нескольких тысяч за максимальный. Для активных водителей или тех, кто часто ездит в городах с высокой концентрацией дорогих авто, ДГО — разумная инвестиция", — объясняет эксперт.

Для некоторых категорий автовладельцев полис подорожал вдвое Фото: Pixabay

Прямое урегулирование: новая конкуренция между страховщиками

Прямое урегулирование было в Украине и раньше, но добровольным и ограниченным. Лишь часть компаний предоставляла такую возможность своим клиентам. Однако с 2025 года прямое урегулирование стало обязательным для всех компаний. Это означает, что фактор скорости и качества обслуживания выходит на первый план.

ʼКомпании вынуждены строить процессы так, чтобы удовлетворить клиента максимально быстро. Цифры подтверждают эффективность. Во втором квартале 2025 года 75% требований по имущественным убыткам были урегулированы в течение 60 дней, а 85% — в течение 90 дней. Это рекордные показатели. Количество жалоб клиентов в 2025 году уменьшилось вдвое по сравнению с 2024 годом, а их уровень — всего 0,2%. Это исторический минимум за более чем десятилетний мониторинг", — объясняет Машаро.

Раньше отсутствие полиса у виновника ставило потерпевшего в сложную ситуацию, теперь алгоритм проще Фото: Freepik

Европротокол: проще и популярнее

Отмена ограничения в 80 тыс. грн сделала Европротокол универсальным инструментом для ДТП без пострадавших.

"С 2025 года это ограничение сняли. Теперь по Европротоколу можно оформить любую аварию без пострадавших в пределах базовых страховых сумм: 250 тыс. грн на пострадавшего и 1,25 млн грн на случай. Это сделало Европротокол намного популярнее. Особенно растет использование электронного варианта: через мобильное приложение оформление занимает не более 10 минут. Если еще в январе 2025 года часть дел, урегулированных с помощью Европротокола в ОРАНТИ составляла 40%, то в течение последних месяцев доля его использования участниками ДТП выросла до 50-55% (в зависимости от месяца)", — пояснила Елена Машаро.

Важно

Акцизы, страхование, экология: что изменилось для украинских автомобилистов в 2025 году

Как рассказала Фокусу адвокат АО Verity Group Дарья Старовойтова, чтобы оформить Европротокол, следует воспользоваться одним из вариантов: бумажным (заполняется вручную на специальном бланке) или электронным (заполняется онлайн через официальный цифровой сервис).

Онлайн-версия имеет преимущества. Система автоматически проверяет правильность введенных данных, а информация мгновенно поступает в страховую компанию обоих участников ДТП.

В спорных ситуациях, если между водителями есть разногласия относительно обстоятельств ДТП или возникают другие сомнения, стоит вызвать полицию, советует адвокат Дарья Старовойтова.

"Это поможет избежать проблем с последующим страховым возмещением и возможными юридическими последствиями", — добавляет она.

Когда стоит оформлять Европротокол:

нет потерпевших;

участники согласны относительно обстоятельств;

у всех водителей есть действующие полисы ОСАГО.

Стоимость ДГО зависит от выбранного лимита Фото: blog.karpachoff.com

Стоимость полисов: рост в этом году и прогноз на 2026-й

В 2025 году ОСАГО существенно подорожала. У некоторых категорий клиентов даже в два раза. И это не прихоть компаний, а объективная реакция на новые правила: выросли страховые суммы, отменили франшизу, выплаты теперь осуществляются без учета износа. Все это означает большие риски для страховщиков. А если добавить инфляцию, рост цен на запчасти и ремонт, становится понятно, почему тарифы выросли.

Европротокол — это возможность оформить ДТП без вызова полиции. Ранее он действовал только для небольших убытков — до 80 тыс. грн. С 2025 года это ограничение сняли. Теперь по Европротоколу можно оформить любую аварию без пострадавших в пределах базовых страховых сумм: 250 тыс. грн на пострадавшего и 1,25 млн грн на случай

"Например, полис для "Хюндая Тюксона", водитель 42 лет в Горишних Плавнях Полтавской области, будет стоить в приложении "ОРАНТА Драйв" 2969 грн. Страховка для для "Теслы" модели Х, электромобиль в Мукачево, водитель 33 лет, обойдется в 4031 грн", — рассказывает эксперт.

Что касается прогноза на 2026 год, то страховщики говорят о дальнейшем постепенном повышении стоимости.

"По базовому сценарию с 2026 года лимиты за вред жизни и здоровью могут вырасти до 1 млн грн на человека и 20 млн грн на случай. Это снова повлечет за собой пересмотр тарифов. Однако конкуренция на рынке очень высокая. Поэтому, скорее всего, рост будет постепенным, без резких скачков", — рассказала Елена Машаро.

Добровольная автогражданка в дополнение к базовой: защита от больших рисков

Добровольная автогражданка (ДГО) — это дополнительный полис, который повышает лимиты ответственности сверх базового уровня. Если стандартная сумма за ущерб имуществу составляет 250 тыс. грн, то с помощью ДГО ее можно увеличить еще на 100 тыс., 500 тыс., 1 млн и даже 5 млн грн.

Чаще всего ДГО оформляют в крупных городах. Причина проста: на дорогах много дорогих автомобилей, и в случае серьезного ДТП базового лимита не хватает. Представим, что повреждено сразу несколько автомобилей премиум-класса. В такой ситуации убытки легко превышают миллион гривен.

"Стоимость ДГО зависит от выбранного лимита. Это может быть несколько сотен гривен в год за минимальную надбавку или несколько тысяч за максимальное покрытие. В любом случае это значительно дешевле, чем платить из собственного кармана в случае крупной аварии.Добровольная автогражданка (ДГО) особенно популярна среди водителей в мегаполисах. Ее стоимость — от нескольких сотен гривен за минимальные надбавки до нескольких тысяч за максимальные", — объясняет эксперт Елена Машаро.

На месте ДТП следует зафиксировать обстоятельства и повреждения

Если виновник без полиса: как действовать потерпевшему

Ситуации, когда виновник ДТП не имеет полиса ОСАГО, больше не становятся катастрофой для потерпевшего. Теперь он обращается в свою страховую компанию, которая покрывает убытки в пределах лимитов и далее сама взыскивает средства с виновника или МТСБУ.

"Для клиента это означает, что он не остается один на один с проблемой", — добавляет эксперт по страхованию.

В то же время есть несколько советов для водителей, которые помогут самостоятельно составить сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) для страховых компаний без участия полицейских, используя бумажную или электронную форму:

фиксируйте обстоятельства аварии (фото, видео);

проверяйте действительность полисов через базу МТСБУ;

в мелких ДТП пользуйтесь Европротоколом, в сложных, вызывайте полицию;

сообщайте своему страховщику сразу.

В других случаях вызов полиции при наступлении ДТП является обязательным.

Поэтому, 2025 год радикально обновил правила игры на рынке ОСАГО. Водители получили более справедливые и удобные механизмы урегулирования, но и цена страховки заметно выросла. В 2026-м ожидается дальнейшее постепенное подорожание из-за повышения лимитов. Поэтому водителям следует внимательнее подходить к выбору страховщика и рассматривать добровольное повышение лимитов, особенно жителям крупных городов.