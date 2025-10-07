Закон щодо добровільної автоцивілки змінився. 2025 рік став переламним для системи ОСАЦПВ. Фокус з'ясував, чи справді автоцивілка потрібна кожному водію, як тепер працює система відшкодування і скільки автоцивілка коштуватиме в 2026 році.

Законодавство щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСАЦПВ) зазнало масштабних змін, які зробили систему ближчою до європейських стандартів. Скасування франшизи, зростання страхових сум та повна цифровізація докорінно змінили підхід до врегулювання збитків. Радниця голови правління НАСК "ОРАНТА" Олена Машаро розповіла Фокусу про ключові тенденції та виклики для автовласників.

Революція правил: що змінилося у 2025 році

За словами експертки, 2025-й рік став справжнім "рубіконом" для ОСАЦПВ.

Скасована франшиза: тепер усі збитки компенсує страхова компанія, навіть у дрібних ДТП.

Європротокол – це можливість оформити ДТП без виклику поліції Фото: 112.ua

"Якщо раніше водій у будь-якому випадку мусив компенсувати частину збитків із власної кишені, то тепер уся відповідальність лягає на страхову компанію. Це означає, що навіть дрібні події – наприклад, подряпини чи невеликі вм’ятини – відшкодовуються повністю", — пояснює Олена Машаро.

Компенсації без зносу авто : виплати відповідають реальній вартості ремонту, незалежно від віку автомобіля.

: виплати відповідають реальній вартості ремонту, незалежно від віку автомобіля. Пряме врегулювання: потерпілий тепер звертається лише до своєї страхової компанії. Вона виплачує кошти й бере на себе всі подальші розрахунки з винуватцем чи його страховиком. Для клієнта це величезне спрощення, для ринку – додатковий стимул конкурувати за якість сервісу.

потерпілий тепер звертається лише до своєї страхової компанії. Вона виплачує кошти й бере на себе всі подальші розрахунки з винуватцем чи його страховиком. Для клієнта це величезне спрощення, для ринку – додатковий стимул конкурувати за якість сервісу. Цифровізація: практично всі договори укладаються онлайн, перевірка чинності відбувається через єдину базу МТСБУ, а європротокол можна оформити зі смартфона за кілька хвилин.

практично всі договори укладаються онлайн, перевірка чинності відбувається через єдину базу МТСБУ, а європротокол можна оформити зі смартфона за кілька хвилин. Нові ліміти у полісах ОСАЦПВ: що відомо про стандартні та підвищені страхові суми

У 2025 році суттєво зросли базові страхові суми. За шкоду майну страховик компенсує до 250 тис. грн на одного потерпілого та до 1,25 млн грн на випадок. За шкоду життю та здоров’ю – до 500 тис. грн на одну особу та 5 млн грн на випадок. Це набагато більше, ніж у попередні роки, і вже відповідає мінімальним європейським вимогам.

2025 рік став переломним для системи ОСАЦПВ. Закон повністю змінив логіку відшкодування та зробив умови ближчими до європейських

"Практика показує, що навіть цих сум може не вистачати. У великих містах ДТП із дорогими авто чи кількома учасниками здатні перевищити базові ліміти. Наприклад, ремонт одного сучасного позашляховика після серйозної аварії може обійтися у 700–900 тис. грн. Якщо в інциденті беруть участь два чи більше таких авто, стандартних 250 тис. грн на потерпілого буде замало", — каже радниця голови правління НАСК "ОРАНТА".

За її словами, саме тому активно розвивається сегмент добровільної автоцивілки (ДЦВ). Це додатковий поліс, який "піднімає" ліміти.

"На ринку доступні програми, що дозволяють збільшити відповідальність на 100 тис., 250 тис., 500 тис., 1 млн чи навіть 5 млн грн. Вартість таких продуктів значно нижча за базовий ОСАЦПВ: від кількох сотень гривень за мінімальний ліміт до кількох тисяч за максимальний. Для активних водіїв або тих, хто часто їздить у містах із високою концентрацією дорогих авто, ДЦВ – розумна інвестиція", — пояснює експертка.

Для деяких категорій автовласників поліс подорожчав удвічі Фото: Pixabay

Пряме врегулювання: нова конкуренція між страховиками

Пряме врегулювання було в Україні й раніше, але добровільним і обмеженим. Лише частина компаній надавала таку можливість своїм клієнтам. проте від 2025 року пряме врегулювання стало обов’язковим для всіх компаній. Це означає, що фактор швидкості та якості обслуговування виходить на перший план.

ʼКомпанії вимушені будувати процеси так, щоб задовольнити клієнта максимально швидко. Цифри підтверджують ефективність. У другому кварталі 2025 року 75% вимог щодо майнових збитків були врегульовані протягом 60 днів, а 85% – протягом 90 днів. Це рекордні показники. Кількість скарг клієнтів у 2025 році зменшилася удвічі у порівнянні з 2024 роком, а їх рівень – лише 0,2%. Це історичний мінімум за понад десятирічний моніторинг", – пояснює Машаро.

Раніше відсутність поліса у винуватця ставила потерпілого у складну ситуацію, тепер алгоритм простіший Фото: Freepik

Європротокол: простіше та популярніше

Скасування обмеження у 80 тис. грн зробило Європротокол універсальним інструментом для ДТП без потерпілих.

"З 2025 року це обмеження зняли. Тепер за Європротоколом можна оформити будь-яку аварію без потерпілих у межах базових страхових сум: 250 тис. грн на потерпілого та 1,25 млн грн на випадок. Це зробило Європротокол набагато популярнішим. Особливо зростає використання електронного варіанту: через мобільний додаток оформлення займає не більше 10 хвилин. Якщо ще в січні 2025 року частина справ, врегульованих за допомогою Європротоколу в ОРАНТІ складала 40%, то протягом останніх місяців доля його використання учасниками ДТП зросла до 50-55% (в залежності від місяця)", — пояснила Олена Машаро.

Як розповіла Фокусу адвокатка АО Verity Group Дарина Старовойтова, щоб оформити Європротокол, слід скористатися одним з варіантів: паперовим (заповнюється вручну на спеціальному бланку) чи електронним (заповнюється онлайн через офіційний цифровий сервіс).

Онлайн-версія має переваги. Система автоматично перевіряє правильність введених даних, а інформація миттєво надходить до страхової компанії обох учасників ДТП.

У спірних ситуаціях, якщо між водіями є розбіжності щодо обставин ДТП або виникають інші сумніви, варто викликати поліцію, радить адвокатка Дарина Старовойтова.

"Це допоможе уникнути проблем із подальшим страховим відшкодуванням та можливими юридичними наслідками", — додає вона.

Коли варто оформляти Європротокол:

відсутні потерпілі;

учасники згодні щодо обставин;

у всіх водіїв є чинні поліси ОСАЦПВ.

Вартість ДЦВ залежить від обраного ліміту Фото: blog.karpachoff.com

Вартість полісів: зростання цьогоріч та прогноз на 2026-й

2025 року ОСАЦПВ суттєво здорожчала. У деяких категорій клієнтів навіть удвічі. І це не примха компаній, а об’єктивна реакція на нові правила: зросли страхові суми, скасували франшизу, виплати тепер здійснюються без урахування зносу. Усе це означає більші ризики для страховиків. А якщо додати інфляцію, зростання цін на запчастини та ремонт, стає зрозуміло, чому тарифи зросли.

Європротокол – це можливість оформити ДТП без виклику поліції. Раніше він діяв лише для невеликих збитків – до 80 тис. грн. З 2025 року це обмеження зняли. Тепер за Європротоколом можна оформити будь-яку аварію без потерпілих у межах базових страхових сум: 250 тис. грн на потерпілого та 1,25 млн грн на випадок

"Наприклад, поліс для "Хюндая Тюксона", водійка 42 років в Горішніх Плавнях Полтавської області, коштуватиме в застосунку "ОРАНТА Драйв" 2969 грн. Страховка для для "Тесли" моделі Х, електромобіль в Мукачево, водій 33 років, обійдеться в 4031 грн", — розповідає експертка.

Щодо прогнозу на 2026 рік, то страховики кажуть про подальше поступове підвищення вартості.

"За базовим сценарієм з 2026 року ліміти за шкоду життю та здоров’ю можуть зрости до 1 млн грн на особу і 20 млн грн на випадок. Це знову потягне за собою перегляд тарифів. Проте конкуренція на ринку дуже висока. Тому, швидше за все, зростання буде поступовим, без різких стрибків", — розповіла Олена Машаро.

Добровільна автоцивілка у доповнення до базової: захист від великих ризиків

Добровільна автоцивілка (ДЦВ) – це додатковий поліс, який підвищує ліміти відповідальності понад базовий рівень. Якщо стандартна сума за шкоду майну становить 250 тис. грн, то за допомогою ДЦВ її можна збільшити ще на 100 тис., 500 тис., 1 млн і навіть 5 млн грн.

Найчастіше ДЦВ оформлюють у великих містах. Причина проста: на дорогах багато дорогих автомобілів, і у випадку серйозного ДТП базового ліміту не вистачає. Уявімо, що пошкоджено одразу кілька автомобілів преміум-класу. У такій ситуації збитки легко перевищують мільйон гривень.

"Вартість ДЦВ залежить від обраного ліміту. Це може бути кілька сотень гривень на рік за мінімальну надбавку або кілька тисяч за максимальне покриття. У будь-якому разі це значно дешевше, ніж платити з власної кишені у випадку великої аварії.Добровільна автоцивілка (ДЦВ) особливо популярна серед водіїв у мегаполісах. Її вартість – від кількох сотень гривень за мінімальні надбавки до кількох тисяч за максимальні", — пояснює експертка Олена Машаро.

На місці ДТП слід зафіксувати обставини й пошкодження

Якщо винуватець без поліса: як діяти потерпілому

Ситуації, коли винуватець ДТП не має поліса ОСАЦПВ, більше не стають катастрофою для потерпілого. Тепер він звертається до своєї страхової компанії, яка покриває збитки в межах лімітів і далі сама стягує кошти з винуватця або МТСБУ.

"Для клієнта це означає, що він не залишається сам на сам із проблемою", — додає експертка зі страхування.

Водночас є декілька порад для водіїв, які допоможуть самостійно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) для страхових компаній без участі поліцейських, використовуючи паперову чи електронну форму:

фіксуйте обставини аварії (фото, відео);

перевіряйте чинність полісів через базу МТСБУ;

у дрібних ДТП користуйтеся Європротоколом, у складних, викликайте поліцію;

повідомляйте свого страховика одразу.

В інших випадках виклик поліції при настанні ДТП є обов’язковим.

Тож, 2025 рік радикально оновив правила гри на ринку ОСАЦПВ. Водії отримали більш справедливі та зручні механізми врегулювання, але й ціна страховки помітно зросла. У 2026-му очікується подальше поступове подорожчання через підвищення лімітів. Тому водіям слід уважніше підходити до вибору страховика та розглядати добровільне підвищення лімітів, особливо мешканцям великих міст.