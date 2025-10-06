Украинцы массово бронируют билеты на новый международный рейс: какое направление вызвало ажиотаж

Новый международный поезд №99/100, соединяющий Киев и Бухарест, вызвал настоящий ажиотаж среди пассажиров.

Всего за два дня с момента открытия продаж украинцы приобрели более 300 билетов, что свидетельствует о высоком интересе к железнодорожным путешествиям за границу. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Первый рейс отправится уже 10 октября 2025 года. Поезд будет курсировать ежедневно: из Киева – в 06:30 утра с Центрального вокзала, а прибытие в Бухарест запланировано на 06:47 следующего дня. В обратном направлении состав отправляется с бухарестского вокзала Gara de Nord в 19.10 и прибывает в столицу Украины в 19.34 следующего дня.

Маршрут проходит через крупные украинские города – Винницу, Жмеринку и Могилев-Подольский, затем пересекает территорию Молдовы (Велчинец, Унгены) и продолжает путь по Румынии через Яссы до конечной станции – Бухареста.

Новый рейс не только облегчает путешествия между странами, но и открывает удобный доступ к международным аэропортам. Из Ясс в аэропорт курсируют автобусы каждые 20 минут, а с бухарестского вокзала Gara de Nord скоростная электричка соединяет центр города с аэропортом Анри Коанде. Кроме того, отсюда можно направляться в Будапешт, Вену, Софию и Стамбул.

Напомним также, что с 1 августа "Укрзализныця" изменила правила покупки билетов на ряд поездов. Покупать билеты по определенным маршрутам надо исключительно онлайн, через кассу это сделать не получится.

Ранее в "Укрзализнице" рассказали об интересных находках в вагонах. За семь месяцев 2025 года украинцы забыли в поездах более 11 тысяч вещей, среди которых были шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фотографией Степана Бандеры.