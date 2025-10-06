Українці масово бронюють квитки на новий міжнародний рейс: який напрямок викликав ажіотаж

Новий міжнародний поїзд №99/100, що з'єднує Київ і Бухарест, викликав справжній ажіотаж серед пасажирів.

Усього за два дні з моменту відкриття продажів українці придбали понад 300 квитків, що свідчить про високий інтерес до залізничних подорожей за кордон. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Перший рейс вирушить уже 10 жовтня 2025 року. Поїзд курсуватиме щодня: з Києва — о 06:30 ранку з Центрального вокзалу, а прибуття до Бухареста заплановано на 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку потяг вирушає з бухарестського вокзалу Gara de Nord о 19.10 і прибуває до столиці України о 19.34 наступного дня.

Маршрут проходить через великі українські міста — Вінницю, Жмеринку та Могилів-Подільський, потім перетинає територію Молдови (Велчинець, Унгени) і продовжує шлях Румунією через Ясси до кінцевої станції — Бухареста.

Новий рейс не лише полегшує подорожі між країнами, а й відкриває зручний доступ до міжнародних аеропортів. З Ясс до аеропорту курсують автобуси кожні 20 хвилин, а з бухарестського вокзалу Gara de Nord швидкісна електричка з'єднує центр міста з аеропортом Анрі Коанде. Крім того, звідси можна прямувати до Будапешта, Відня, Софії та Стамбула.

Нагадаємо також, що з 1 серпня "Укрзалізниця" змінила правила купівлі квитків на низку поїздів. Купувати квитки за певними маршрутами треба виключно онлайн, через касу це зробити не вийде.

