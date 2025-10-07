Рост зарплат в Украине замедляется: в НБУ объяснили причину

В сентябре украинский рынок труда показал активность соискателей, однако нехватка работников по-прежнему ощущалась.

Рост медианной номинальной зарплаты в годовом выражении замедлился с 19% в августе до 16% в сентябре. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за октябрь 2025 года.

Рост зарплат в Украине замедляется

Аналитики отмечают, что количество новых резюме в сентябре увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом, в то время как рост числа вакансий составил всего 5% г/г. При этом темпы появления предложений работы несколько ускорились по сравнению с августом, отмечают в НБУ.

Так, поиск работников в 2025 году остается серьезной проблемой для бизнеса. Если в прошлом году ситуация на рынке труда обострилась, то в этом году она стабилизировалась, но напряженность все еще сохраняется.

Темпы роста зарплат продолжают замедляться. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в августе составила 25,9 тыс. грн против 26,5 тыс. грн в июле. Небольшое снижение связано с сезонными факторами, прежде всего уменьшением выплат в сферах образования и здравоохранения.

Согласно данным портала work.ua, медианная ожидаемая зарплата в резюме в сентябре составила 25 тыс. грн, тогда как предлагаемая в вакансиях — чуть выше, 25,5 тыс. грн.

Кроме того, новые правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые вступили в силу 28 августа 2025 года, уже отражаются на рынке труда. Более трети опрошенных компаний сообщили о первых признаках оттока кадров.

Напомним, что недавно правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает рост минимальной и средней зарплат. Так, с 1 января минимальная зарплата в Украине составит 8 647 грн, а средняя — 30 032 грн.

Также Фокус писал, что с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.