Зростання зарплат в Україні сповільнюється: в НБУ пояснили причину

У вересні український ринок праці показав активність шукачів роботи, проте брак працівників, як і раніше, відчувався.

Related video

Зростання медіанної номінальної зарплати в річному вираженні сповільнилося з 19% у серпні до 16% у вересні. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за жовтень 2025 року.

Зростання зарплат в Україні сповільнюється

Аналітики зазначають, що кількість нових резюме у вересні збільшилася на 28% порівняно з минулим роком, тоді як зростання кількості вакансій становило лише 5% р/р. При цьому темпи появи пропозицій роботи дещо прискорилися порівняно із серпнем, зазначають в НБУ.

Так, пошук працівників у 2025 році залишається серйозною проблемою для бізнесу. Якщо торік ситуація на ринку праці загострилася, то цього року вона стабілізувалася, але напруженість усе ще зберігається.

Темпи зростання зарплат продовжують сповільнюватися. За даними Державної служби статистики, середня зарплата в серпні становила 25,9 тис. грн проти 26,5 тис. грн у липні. Невелике зниження пов'язане із сезонними факторами, насамперед зменшенням виплат у сферах освіти та охорони здоров'я.

Згідно з даними порталу work.ua, медіанна очікувана зарплата в резюме у вересні становила 25 тис. грн, тоді як пропонована у вакансіях — трохи вища, 25,5 тис. грн.

Крім того, нові правила перетину державного кордону для чоловіків у віці від 18 до 22 років, які набули чинності 28 серпня 2025 року, вже позначаються на ринку праці. Понад третина опитаних компаній повідомили про перші ознаки відтоку кадрів.

Нагадаємо, що нещодавно уряд України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, який передбачає зростання мінімальної та середньої зарплат. Так, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 647 грн, а середня — 30 032 грн.

Також Фокус писав, що з 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.