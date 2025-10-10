ЕС, несмотря на войну и поддержку Украины, увеличивает импорт энергоносителей из РФ, — Reuters

Несмотря на санкции и обещания энергетической независимости, страны Европейского Союза наращивают закупки российских энергоносителей. Об этом свидетельствует аналитика Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Related video

Как пишет Reuters, с 2022 года Европейский Союз сократил энергетическую зависимость от России примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года страны блока импортировали российских энергоносителей на более чем 11 миллиардов евро.

ЕС уменьшает зависимость, но продолжает покупать

Наибольший рост закупок зафиксирован во Франции, — +40% (до 2,2 млрд евро) и Нидерландах, — +72% (до 498 млн евро).

Порты Франции, Испании и других государств остаются ключевыми точками входа российского сжиженного природного газа (СПГ), который часто переправляется дальше в пределах ЕС.

Европейские союзники Украины финансируют Москву

Аналитики CREA указывают, что даже государства, которые активно поддерживают Украину, продолжают покупать российские энергоносители, тем самым подпитывая военную экономику Кремля.

"Кремль фактически получает средства для продолжения войны в Украине", — подчеркнул эксперт Вайбхав Рагхунандан.

Он назвал эту тенденцию "формой самосаботажа" со стороны отдельных стран ЕС.

Долгосрочные контракты связывают компании

Несмотря на политические заявления, крупные энергетические корпорации ЕС, среди которых TotalEnergies, Shell, Naturgy, SEFE и Gunvor, продолжают получать СПГ из России. Контракты, заключенные до 2030-2040-х годов, не могут быть разорваны без санкций ЕС.

Представители компаний отмечают, что действуют в рамках действующих соглашений, а отказ от них без правового механизма может привести к многомиллионным штрафам.

Кто наращивает импорт

Кроме Франции и Нидерландов, увеличение закупок зафиксировано в Бельгии (+3%), Хорватии (+55%), Румынии (+57%) и Португалии (+167%).

В то же время Венгрия и Словакия остаются крупнейшими потребителями российских энергоносителей — вместе они обеспечили более 5 миллиардов евро от общей суммы импорта.

Европа платит обеим сторонам войны

По данным CREA, с начала полномасштабного вторжения ЕС приобрел у России энергоносителей на более 213 миллиардов евро. Это превышает объем помощи Украине — 167 миллиардов евро, включая военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Таким образом, Европа оказалась в двойной ловушке: финансируя Киев, она одновременно продолжает пополнять бюджет Москвы.

Что дальше

Европейская комиссия заявляет о намерении полностью отказаться от российского ископаемого топлива до 2028 года, чтобы избежать резких ценовых скачков и энергетического дефицита. Однако эксперты считают, что даже после введения новых санкций Кремль еще как минимум год-два будет получать стабильное финансирование через действующие контракты.

Как сообщал Фокус, ЕС полностью отказывается от нефти и газа из России.

Фокус также писал, что ЕС снизит цену на электричество, чтобы поддержать свою промышленность.