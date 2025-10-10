ЄС, попри війну та підтримку України, збільшує імпорт енергоносіїв з РФ, – Reuters

Попри санкції та обіцянки енергетичної незалежності, країни Європейського Союзу нарощують закупівлі російських енергоносіїв. Про це свідчить аналітика Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Як пише Reuters, з 2022 року Європейський Союз скоротив енергетичну залежність від Росії приблизно на 90%, однак за перші вісім місяців 2025 року країни блоку імпортували російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро.

ЄС зменшує залежність, але продовжує купувати

Найбільше зростання закупівель зафіксовано у Франції, — +40% (до 2,2 млрд євро) та Нідерландах, — +72% (до 498 млн євро).

Порти Франції, Іспанії та інших держав залишаються ключовими точками входу російського скрапленого природного газу (СПГ), який часто переправляється далі в межах ЄС.

Європейські союзники України фінансують Москву

Аналітики CREA вказують, що навіть держави, які активно підтримують Україну, продовжують купувати російські енергоносії, тим самим підживлюючи воєнну економіку Кремля.

"Кремль фактично отримує кошти для продовження війни в Україні", — наголосив експерт Вайбхав Рагхунандан.

Він назвав цю тенденцію "формою самосаботажу" з боку окремих країн ЄС.

Довгострокові контракти зв’язують компанії

Попри політичні заяви, великі енергетичні корпорації ЄС, серед яких TotalEnergies, Shell, Naturgy, SEFE та Gunvor, продовжують отримувати СПГ із Росії. Контракти, укладені до 2030–2040-х років, не можуть бути розірвані без санкцій ЄС.

Представники компаній наголошують, що діють у межах чинних угод, а відмова від них без правового механізму може призвести до багатомільйонних штрафів.

Хто нарощує імпорт

Крім Франції та Нідерландів, збільшення закупівель зафіксовано у Бельгії (+3%), Хорватії (+55%), Румунії (+57%) та Португалії (+167%).

Водночас Угорщина та Словаччина залишаються найбільшими споживачами російських енергоносіїв — разом вони забезпечили понад 5 мільярдів євро від загальної суми імпорту.

Європа платить обом сторонам війни

За даними CREA, з початку повномасштабного вторгнення ЄС придбав у Росії енергоносіїв на понад 213 мільярдів євро. Це перевищує обсяг допомоги Україні — 167 мільярдів євро, включно з військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою.

Таким чином, Європа опинилася у подвійній пастці: фінансуючи Київ, вона водночас продовжує поповнювати бюджет Москви.

Що далі

Європейська комісія заявляє про намір повністю відмовитися від російського викопного палива до 2028 року, щоб уникнути різких цінових стрибків та енергетичного дефіциту. Проте експерти вважають, що навіть після запровадження нових санкцій Кремль ще щонайменше рік-два отримуватиме стабільне фінансування через чинні контракти.

