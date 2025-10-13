Энергетики обратились к украинцам накануне отопительного сезона: какая существует опасность

С наступлением первых холодов украинцы все чаще включают альтернативные способы обогрева, пока отопление еще не подключено.

Люди пользуются обогревателями, электрокаминами, тепловентиляторами и сушилками, что не только увеличивает нагрузку на электросети, но и повышает риск пожаров. Об этом сообщили в "Винницаоблэнерго".

В ведомстве отметили, что соблюдение правил безопасного использования электроприборов — это не формальность, а ежедневная забота о жизни и здоровье своих близких. Энергетики советуют никогда не оставлять включенные обогреватели без присмотра и не использовать самодельные или несертифицированные приборы.

Перед каждым включением важно проверять состояние шнура, розетки и вилки, а приборы располагать подальше от легковоспламеняющихся предметов — мебели, ковров и занавесок. Расстояние должно быть не меньше 25 сантиметров, а ставить приборы на деревянные или пластиковые подставки категорически запрещено. Кроме того, не следует сушить на обогревателях одежду и перегружать электросеть.

Особое внимание следует уделять детям. Родителям рекомендуют ограничить доступ детей к электронагревательным приборам, объяснить правила безопасного обращения с электричеством и научить, как действовать при пожаре. Номер службы спасения 101 лучше держать на видном месте.

В "Закарпатьеоблэнерго" предупреждают: до 70% случаев гибели людей на пожарах приходится на осенне-зимний период, когда активнее всего используются опасные электроприборы. Чтобы защитить себя и близких, энергетики советуют отказаться от самодельных обогревателей, не использовать приборы с поврежденными проводами и розетками, а при перегреве шнура или плавлении изоляции немедленно прекращать их эксплуатацию.

