Енергетики звернулися до українців напередодні опалювального сезону: яка існує небезпека

З настанням перших холодів українці все частіше вмикають альтернативні способи обігріву, поки опалення ще не під'єднане.

Люди користуються обігрівачами, електрокамінами, тепловентиляторами та сушарками, що не тільки збільшує навантаження на електромережі, а й підвищує ризик пожеж. Про це повідомили у "Вінницяобленерго".

У відомстві наголосили, що дотримання правил безпечного використання електроприладів — це не формальність, а щоденна турбота про життя та здоров'я своїх близьких. Енергетики радять ніколи не залишати увімкнені обігрівачі без нагляду та не використовувати саморобні або несертифіковані прилади.

Перед кожним увімкненням важливо перевіряти стан шнура, розетки і вилки, а прилади розташовувати подалі від легкозаймистих предметів — меблів, килимів і фіранок. Відстань має бути не менше 25 сантиметрів, а ставити прилади на дерев'яні або пластикові підставки категорично заборонено. Крім того, не слід сушити на обігрівачах одяг і перевантажувати електромережу.

Особливу увагу слід приділяти дітям. Батькам рекомендують обмежити доступ дітей до електронагрівальних приладів, пояснити правила безпечного поводження з електрикою та навчити, як діяти в разі пожежі. Номер служби порятунку 101 краще тримати на видному місці.

У "Закарпаттяобленерго" попереджають: до 70% випадків загибелі людей на пожежах припадає на осінньо-зимовий період, коли найактивніше використовуються небезпечні електроприлади. Щоб захистити себе та близьких, енергетики радять відмовитися від саморобних обігрівачів, не використовувати прилади з пошкодженими дротами та розетками, а в разі перегріву шнура або плавлення ізоляції негайно припиняти їхню експлуатацію.

