Россия постепенно теряет позиции на мировом рынке, теряя статус передового экспортера даже среди традиционно благосклонных стран, таких как Китай и Индия.

Последствия отражаются на обороте торговли и ценах на ключевые товары, отмечают эксперты. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Так, уже в 2025 году оборот торговли между Китаем и Россией сократился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно снижаются и цены на российский коксующийся уголь. Так, на начало октября тонна угля марки К в порту "Восточный" стоила 153,3 доллара — на 1,2% меньше, чем неделей ранее. Снижение цен эксперты связывают с уменьшением спроса со стороны Индии и усилением конкуренции со стороны австралийских угольных компаний.

Проблемы торговли коснулись и стран Европы. Так, импорт товаров Латвией из России и Беларуси сократился почти в три раза — на 269,8 миллионов евро по сравнению с прошлым годом. Экспорт Латвии в эти страны также снизился на 9,6%, составив 731,945 миллиона евро.

Снижение торговых показателей затронуло и США с ЕС. Несмотря на продолжающийся импорт энергоносителей из России, его объем значительно упал. Доля российской сырой нефти в морском импорте ЕС снизилась с 28,74% в 2021 году до 2,01% в 2025-м, а доля российского природного газа упала с 48% до 12% во втором квартале 2025 года. В США импорт российских товаров сократился с 14,14 миллиардов долларов четыре года назад до 2,5 миллиардов долларов в первой половине текущего года.

