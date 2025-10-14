Торгівля Росії зазнає падіння: експортні ціни знижуються навіть у союзників

Росія поступово втрачає позиції на світовому ринку, втрачаючи статус передового експортера навіть серед традиційно прихильних країн, таких як Китай та Індія.

Наслідки позначаються на обороті торгівлі та цінах на ключові товари, зазначають експерти. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Так, уже 2025 року оборот торгівлі між Китаєм і Росією скоротився на 9,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Одночасно знижуються і ціни на російське коксівне вугілля. Так, на початок жовтня тонна вугілля марки К у порту "Восточный" коштувала 153,3 долара — на 1,2% менше, ніж тижнем раніше. Зниження цін експерти пов'язують зі зменшенням попиту з боку Індії та посиленням конкуренції з боку австралійських вугільних компаній.

Проблеми торгівлі торкнулися і країн Європи. Так, імпорт товарів Латвією з Росії та Білорусі скоротився майже втричі — на 269,8 мільйонів євро порівняно з минулим роком. Експорт Латвії в ці країни також знизився на 9,6%, склавши 731,945 мільйона євро.

Зниження торгових показників торкнулося і США з ЄС. Незважаючи на триваючий імпорт енергоносіїв з Росії, його обсяг значно впав. Частка російської сирої нафти в морському імпорті ЄС знизилася з 28,74% 2021 року до 2,01% 2025-го, а частка російського природного газу впала з 48% до 12% у другому кварталі 2025 року. У США імпорт російських товарів скоротився з 14,14 мільярдів доларів чотири роки тому до 2,5 мільярдів доларів у першій половині поточного року.

