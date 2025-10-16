Россия и Китай переводят резервы в золото: почему мировые цены бьют рекорды — The Independent

Центральные банки Китая и России активно наращивают золотые запасы, сокращая вложения в доллар США. Такая стратегия дедолларизации вызвала беспрецедентный скачок мировых цен на золото, которые впервые превысили 4100 долларов США (169 тыс. грн) за унцию.

Related video

По данным The Independent, Пекин и Москва активно переводят свои валютные резервы из доллара США в золото, стремясь уменьшить зависимость от американской валюты. Это стало ключевым фактором текущего роста стоимости драгоценного металла, который с начала года подорожал более чем на 50%.

Международный валютный фонд сообщает, что запасы золота центральных банков стран с развивающимися рынками увеличились на 161% с 2006 года и достигли около 10 300 тонн. Для сравнения — в течение полувека до 2005 года рост составлял всего 50%.

Россия и Китай — лидеры дедолларизации

Россия стала чистым покупателем золота еще в 2006 году. После аннексии Крыма в 2014 году она резко ускорила накопление золотых резервов и сейчас обладает одним из крупнейших запасов золота в мире.

Китай также системно сокращает долю долларовых активов, продавая государственные облигации США и увеличивая покупки золота. Этот процесс получил название "дедолларизация" — постепенный отход от использования доллара в международных расчетах и резервах.

Такие действия стали особенно заметными после исключения России из платежной системы SWIFT и введения санкций, которые ограничили доступ Москвы к валютным резервам. Это подтолкнуло другие страны с развивающимися рынками также искать более безопасные альтернативы доллару.

Эффект для мирового рынка золота

На фоне этих процессов мировые цены на золото в среду впервые превысили 4100 долларов США (169 тыс. грн) за унцию, установив исторический рекорд. Спрос со стороны центральных банков и частных инвесторов привел к общему росту более чем на 50% только в 2025 году.

Золото все чаще рассматривают как стратегический актив, защищенный от политических рисков. В отличие от валют, оно не подпадает под санкции, что делает его привлекательным для стран, стремящихся к финансовой независимости.

Роль биржевых фондов (ETF)

Дополнительным катализатором роста стали биржевые инвестиционные фонды, которые отслеживают движение золота. Они сделали вложения в драгоценный металл доступным для широкого круга инвесторов.

По данным Всемирного совета по вопросам золота, в сентябре в ETF поступило более 26 млрд долларов США (более 1 трлн грн), а за девять месяцев 2025 года — более 64 млрд долларов США (2,6 трлн грн).

Аналитики прогнозируют новые рекорды

Компания Goldman Sachs уже повысила прогноз стоимости золота до 4900 долларов США (202 тыс. грн) за унцию до конца 2026 года. Аналитики считают, что сочетание геополитического напряжения, дедолларизации и роста спроса со стороны ETF будет поддерживать восходящий тренд.

Напомним, золото традиционно считается безопасным активом во время финансовой нестабильности. Эксперты видят в нынешнем буме не краткосрочный скачок, а новую эпоху глобальной финансовой перестройки, в которой страны все меньше полагаются на доллар, а роль золота как универсального резервного актива растет.

Как сообщал Фокус, 8 октября цена на золото превысила 4000 долларов за унцию, установив новый исторический уровень, на фоне роста экономической и геополитической неопределенности и ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Фокус также писал об истории и значении золота в культуре человечества.