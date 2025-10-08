Исторический скачок цены на золото: инвесторы по всему миру активно скупают металл, — Reuters

8 октября цена на золото превысила 4000 долларов за унцию, установив новый исторический уровень, на фоне роста экономической и геополитической неопределенности и ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Сейчас инвесторы массово покупают золото, поскольку рассматривают его как надежный защитный актив.

По данным Reuters, в этом году стоимость физического золота выросла на 52%, и на это повлияли низкие процентные ставки, активное пополнение запасов центральными банками, ослабление доллара и общая неопределенность на мировых рынках. Инвесторы могут работать с золотом разными способами: крупные банки и институциональные покупатели используют спотовый рынок, розничные клиенты покупают слитки и монеты, а биржевые инвестиционные фонды позволяют получить доступ к металлу без физического хранения.

В общем, Лондон остается основным центром спотовой торговли золотом, где местная ассоциация рынка слитков устанавливает стандарты и регулирует внебиржевые сделки между банками и дилерами. Другие важные центры торговли металлом расположены в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в США. Кроме того, фьючерсные биржи, такие как COMEX в Нью-Йорке, Шанхайская и Токийская товарные биржи, позволяют инвесторам заключать сделки на покупку или продажу золота по фиксированной цене в будущем.

Кроме этого, биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, остаются популярным инструментом для инвесторов. В частности, издание со ссылкой на Всемирный золотой совет отмечает, что в 2024 году в такие фонды поступило 64 миллиарда долларов, а только в сентябре сумма инвестиций достигла 17,3 миллиарда долларов.

Золото также используется как защита от колебаний валютных курсов. При ослаблении доллара США металл становится доступнее для держателей других валют, что стимулирует спрос. Кроме того, торговые споры и политическое напряжение на международной арене повышают привлекательность металла как безопасного актива. Например, торговые ограничения между США и Китаем в 2024 году увеличили заинтересованность инвесторов в золоте.

Также Reuters добавляет, что активно скупают золото и центральные банки для наращивания своих резервов. По данным Всемирного золотого совета, общий мировой спрос на золото в 2024 году, включая внебиржевые операции, вырос на 1% и установил новый рекорд. В то же время народный банк Китая сообщил, что на конец сентября запасы страны составили 74,06 миллиона тройских унций золота, немного превысив показатель предыдущего месяца.

Напомним, что на открытии торгов 7 октября стоимость золота увеличилась еще на 0,4% — до $3 976,25 за унцию, после роста на 1,9% днем ранее.

