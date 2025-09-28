Аукцион века: редкую золотую монету Фердинанда III выставляют на продажу (фото)

В Цюрихе состоится уникальный аукцион, на котором будет выставлена одна из самых дорогих коллекций золотых монет в мире — Traveller. Центральным лотом станет редкий дукат Фердинанда III Габсбурга, который может стать самой дорогой европейской золотой монетой всех времен.

По данным BILD и открытых источников, торги организует аукционный дом Numismatica Ars Classica. Общая стоимость коллекции оценивается примерно в 160 миллионов долларов США, и это делает ее крупнейшей и самой дорогой группой монет, когда-либо выставленной на продажу.

Коллекция Путешественника: история и значение

Коллекция, получившая название "Путешественник", более пятидесяти лет хранилась в тайном хранилище под землей. Она насчитывает около 15 тысяч редких монет, спрятанных от нацистских войск во время Второй мировой войны. Открытие этой коллекции привлекло внимание коллекционеров и историков со всего мира и обещает настоящую революцию в мире нумизматики.

История коллекции началась после краха на Уолл-стрит в 1929 году, когда европейский коллекционер вместе с женой поставили себе цель собрать самые редкие и исторически значимые монеты со всей Европы и Америки. Десятилетиями они тщательно подбирали и каталогизировали каждую монету. Когда нацистские войска начали продвигаться по Европе, коллекционер решил закопать всю коллекцию. Он поместил монеты в сигарные коробки и алюминиевые контейнеры и спрятал их под землей. После этого коллекционер исчез в тумане истории, а его сокровище оставалось забытым до недавнего времени.

Общая оценка коллекции превышает 160 миллионов долларов США, что делает ее одной из самых дорогих и ценных коллекций монет в мире.

Дукат Фердинанда III: что известно о монете

Особое внимание на аукционе привлекает дукат Фердинанда III. Монета была отчеканена в 1629 году молодым императором в качестве подарка немецким князьям. К тому времени Фердинанд III уже имел титулы австрийского эрцгерцога и короля Венгрии, Хорватии и Богемии, а впоследствии стал императором Священной Римской империи.

Дукат Фердинанда III Фото: Bild

Дукат весит 348,5 граммов — примерно как три с половиной плитки шоколада — и является крупнейшей из всех чеканенных в Европе золотых монет. Известно лишь о трех таких экземплярах. Ее оценочная стоимость превышает 2,14 миллиона евро, что делает дукат Фердинанда III, вероятно, самой дорогой европейской золотой монетой в истории.

