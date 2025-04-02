Пенсионер нашел в поле древнюю монету, продал ее и неожиданно разбогател (фото)

На британском аукционе продали редкую монету, стоимость которой достигла 4,7 тысячи фунтов стерлингов (около 251 тыс. грн). Артефакт датируется периодом значительных политических потрясений в Римской империи.

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Подробнее об этой находке написало издание BBC News.

76-летний Рон Уолтерс, который увлекается поиском сокровищ, нашел редкую монету еще в мае 2024 года во время исследования поля недалеко от города Кингсуинфорд в графстве Уэст-Мидлендс, Великобритания. Мужчина для этого использовал металлоискатель.

Эксперты Британского музея подтвердили, что монета датируется 69 годом нашей эры и является старейшей подобной находкой в регионе. Благодаря почти идеальному состоянию она имеет особую ценность.

Историческая ценность находки

Монета отчеканена в правление императора Авла Вителлия, который был одним из четырех правителей Римской империи в течение так называемого "Года четырех императоров" — периода гражданской войны 68-69 годов.

В течение этого бурного времени, кроме Вителлия, императорами успели побывать Сервий Сульпиций Гальба и Марк Сальвий Отон. Победителем в политической борьбе в конце концов стал Тит Флавий Веспасиан.

Монета датируется 69 годом нашей эры Фото: Black Country History Hunter

Представитель аукционного дома прогнозировал, что стоимость лота может составлять от трех до шести тысяч фунтов стерлингов. Предсказание сбылось — монету продали за 4,7 тысячи фунтов (около 251 тыс. грн).

Согласно правилам, Рон Уолтерс и владелец поля, где была найдена монета, поделят эту сумму поровну.

Напомним, ранее Фокус писал об охотнике за сокровищами, известном в TikTok под ником Prospector Tuck, который регулярно делится находками, сделанными с помощью металлоискателя. Недавно, исследуя ферму XVIII века, он наткнулся на две американские монеты, отчеканенные более века назад.

Тем временем в Великобритании мужчина нашел редкую монету после 20 лет поисков. Пол Кейпвелл в течение десятилетий возвращался к одному и тому же месту, пока в конце концов не обнаружил несколько римских и средневековых монет.