Пенсіонер знайшов у полі древню монету, продав її й несподівано розбагатів (фото)

На британському аукціоні продали рідкісну монету, вартість якої сягнула 4,7 тисячі фунтів стерлінгів (близько 251 тис. грн). Артефакт датується періодом значних політичних потрясінь у Римській імперії.

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Детальніше про цю знахідку написало видання BBC News.

76-річний Рон Уолтерс, який захоплюється пошуком скарбів, знайшов рідкісну монету ще в травні 2024 року під час дослідження поля неподалік міста Кінгсуінфорд у графстві Уест-Мідлендс, Велика Британія. Чоловік для цього використовував металошукач.

Експерти Британського музею підтвердили, що монета датується 69 роком нашої ери та є найстарішою подібною знахідкою в регіоні. Завдяки майже ідеальному стану вона має особливу цінність.

Історична цінність знахідки

Монета викарбувана за правління імператора Авла Вітеллія, який був одним із чотирьох правителів Римської імперії протягом так званого "Року чотирьох імператорів" — періоду громадянської війни 68-69 років.

Протягом цього буремного часу, окрім Вітеллія, імператорами встигли побувати Сервій Сульпіцій Гальба та Марк Сальвій Отон. Переможцем у політичній боротьбі зрештою став Тит Флавій Веспасіан.

Монета датується 69 роком нашої ери Фото: Black Country History Hunter

Представник аукціонного дому прогнозував, що вартість лота може становити від трьох до шести тисяч фунтів стерлінгів. Передбачення справдилося — монету продали за 4,7 тисячі фунтів (близько 251 тис. грн).

Згідно з правилами, Рон Уолтерс та власник поля, де була знайдена монета, поділять цю суму порівну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливця за скарбами, відомого у TikTok під ніком Prospector Tuck, який регулярно ділиться знахідками, зробленими за допомогою металошукача. Нещодавно, досліджуючи ферму XVIII століття, він натрапив на дві американські монети, викарбувані понад століття тому.

Тим часом у Великій Британії чоловік знайшов рідкісну монету після 20 років пошуків. Пол Кейпвелл протягом десятиліть повертався до одного й того ж місця, поки зрештою не виявив кілька римських і середньовічних монет.