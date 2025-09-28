Аукціон століття: рідкісну золотую монету Фердинанда III виставляють на продаж (фото)

У Цюриху відбудеться унікальний аукціон, на якому буде виставлено одну з найдорожчих колекцій золотих монет у світі — Traveller. Центральним лотом стане рідкісний дукат Фердинанда III Габсбурга, який може стати найдорожчою європейською золотою монетою усіх часів.

Related video

За даними BILD та відкритих джерел, торги організовує аукціонний дім Numismatica Ars Classica. Загальна вартість колекції оцінюється приблизно у 160 мільйонів доларів США, і це робить її найбільшою та найдорожчою групою монет, коли-небудь виставленою на продаж.

Колекція Мандрівника: історія та значення

Колекція, що отримала назву "Мандрівник", понад п’ятдесят років зберігалася у таємному сховищі під землею. Вона налічує близько 15 тисяч рідкісних монет, схованих від нацистських військ під час Другої світової війни. Відкриття цієї колекції привернуло увагу колекціонерів і істориків з усього світу та обіцяє справжню революцію у світі нумізматики.

Історія колекції почалася після краху на Волл-стріт у 1929 році, коли європейський колекціонер разом із дружиною поставили собі за мету зібрати найрідкісніші та історично значущі монети з усієї Європи та Америки. Десятиліттями вони ретельно підбирали та каталогізували кожну монету. Коли нацистські війська почали просуватися Європою, колекціонер вирішив закопати всю колекцію. Він помістив монети у сигарні коробки та алюмінієві контейнери та сховав їх під землею. Після цього колекціонер зник у тумані історії, а його скарб залишався забутим до недавнього часу.

Загальна оцінка колекції перевищує 160 мільйонів доларів США, що робить її однією з найдорожчих та найцінніших колекцій монет у світі.

Дукат Фердинанда III: що відомо про монету

Особливу увагу на аукціоні привертає дукат Фердинанда III. Монета була відчеканена у 1629 році молодим імператором як подарунок німецьким князям. На той час Фердинанд III вже мав титули австрійського ерцгерцога та короля Угорщини, Хорватії та Богемії, а згодом став імператором Священної Римської імперії.

Дукат Фердинанда III Фото: Bild

Дукат важить 348,5 грамів — приблизно як три з половиною плитки шоколаду — і є найбільшою з усіх карбованих у Європі золотих монет. Відомо лише про три таких екземпляри. Її оцінна вартість перевищує 2,14 мільйона євро, що робить дукат Фердинанда III, ймовірно, найдорожчою європейською золотою монетою в історії.

Раніше Фокус писав, що у Єрусалимі під час розкопок знайшли рідкісну золоту монету із зображенням єгипетської цариці Береніки II, яка була дружиною царя Елліністичного Єгипту Птолемея III. Це перша подібна золота монета, знайдена за межами Єгипту, і її вік становить близько 2200 років.

Окрім цього, 76-річний Рон Уолтерс у травні 2024 року знайшов рідкісну монету біля Кінгсуінфорда у Великобританії, і згодом продав її на аукціоні за 4,7 тис. фунтів (приблизно 251 тис. грн).