Історичний стрибок ціни на золото: інвестори по всьому світу активно скуповують метал, — Reuters

8 жовтня ціна на золото перевищила 4000 доларів за унцію, встановивши новий історичний рівень, на тлі зростання економічної та геополітичної невизначеності та очікувань подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. Наразі інвестори масово купують золото, оскільки розглядають його як надійний захисний актив.

За даними Reuters, цього року вартість фізичного золота зросла на 52%, і на це вплинули низькі процентні ставки, активне поповнення запасів центральними банками, ослаблення долара та загальна невизначеність на світових ринках. Інвестори можуть працювати з золотом різними способами: великі банки та інституційні покупці використовують спотовий ринок, роздрібні клієнти купують злитки та монети, а біржові інвестиційні фонди дозволяють отримати доступ до металу без фізичного зберігання.

Загалом, Лондон залишається основним центром спотової торгівлі золотом, де місцева асоціація ринку злитків встановлює стандарти та регулює позабіржові угоди між банками та дилерами. Інші важливі центри торгівлі металом розташовані в Китаї, Індії, на Близькому Сході та у США. Крім того, ф'ючерсні біржі, такі як COMEX у Нью-Йорку, Шанхайська та Токійська товарні біржі, дозволяють інвесторам укладати угоди на купівлю або продаж золота за фіксованою ціною в майбутньому.

Окрім цього, біржові фонди, забезпечені фізичним золотом, залишаються популярним інструментом для інвесторів. Зокрема, видання з посиланням на Всесвітню золоту раду зазначає, що у 2024 році в такі фонди надійшло 64 мільярди доларів, а лише у вересні сума інвестицій сягнула 17,3 мільярда доларів.

Золото також використовується як захист від коливань валютних курсів. При ослабленні долара США метал стає доступнішим для власників інших валют, що стимулює попит. Крім того, торговельні суперечки та політична напруга на міжнародній арені підвищують привабливість металу як безпечного активу. Наприклад, торговельні обмеження між США та Китаєм у 2024 році збільшили зацікавленість інвесторів у золоті.

Також Reuters додає, що активно скуповують золото й центральні банки для нарощування своїх резервів. За даними Всесвітньої золотої ради, загальний світовий попит на золото у 2024 році, включно з позабіржовими операціями, зріс на 1% і встановив новий рекорд. Водночас народний банк Китаю повідомив, що на кінець вересня запаси країни склали 74,06 мільйона тройських унцій золота, трохи перевищивши показник попереднього місяця.

Нагадаємо, що на відкритті торгів 7 жовтня вартість золота збільшилася ще на 0,4% — до $3 976,25 за унцію, після зростання на 1,9% днем раніше.

