Росія і Китай переводять резерви у золото: чому світові ціни б'ють рекорди — The Independent

Центральні банки Китаю та Росії активно нарощують золоті запаси, скорочуючи вкладення в долар США. Така стратегія дедоларизації спричинила безпрецедентний стрибок світових цін на золото, які вперше перевищили 4100 доларів США (169 тис. грн) за унцію.

Related video

За даними The Independent, Пекін і Москва активно переводять свої валютні резерви з долара США у золото, прагнучи зменшити залежність від американської валюти. Це стало ключовим фактором поточного зростання вартості дорогоцінного металу, який із початку року подорожчав більш ніж на 50%.

Міжнародний валютний фонд повідомляє, що запаси золота центральних банків країн із ринками, що розвиваються, збільшилися на 161% з 2006 року та сягнули близько 10 300 тонн. Для порівняння — упродовж півстоліття до 2005 року зростання становило лише 50%.

Росія та Китай — лідери дедоларизації

Росія стала чистим покупцем золота ще у 2006 році. Після анексії Криму у 2014 році вона різко прискорила накопичення золотих резервів і нині володіє одним із найбільших запасів золота у світі.

Китай також системно скорочує частку доларових активів, продаючи державні облігації США та збільшуючи купівлі золота. Цей процес отримав назву "дедоларизація" — поступовий відхід від використання долара у міжнародних розрахунках і резервах.

Такі дії стали особливо помітними після виключення Росії з платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій, які обмежили доступ Москви до валютних резервів. Це підштовхнуло інші країни з ринками, що розвиваються, також шукати безпечніші альтернативи долару.

Ефект на світовий ринок золота

На тлі цих процесів світові ціни на золото у середу вперше перевищили 4100 доларів США (169 тис. грн) за унцію, встановивши історичний рекорд. Попит з боку центральних банків і приватних інвесторів призвів до загального зростання на понад 50% лише у 2025 році.

Золото дедалі частіше розглядають як стратегічний актив, захищений від політичних ризиків. На відміну від валют, воно не підпадає під санкції, що робить його привабливим для країн, які прагнуть фінансової незалежності.

Роль біржових фондів (ETF)

Додатковим каталізатором зростання стали біржові інвестиційні фонди, які відстежують рух золота. Вони зробили вкладення у дорогоцінний метал доступним для широкого кола інвесторів.

За даними Всесвітньої ради з питань золота, у вересні до ETF надійшло понад 26 млрд доларів США (понад 1 трлн грн), а за дев’ять місяців 2025 року — понад 64 млрд доларів США (2,6 трлн грн).

Аналітики прогнозують нові рекорди

Компанія Goldman Sachs уже підвищила прогноз вартості золота до 4900 доларів США (202 тис. грн) за унцію до кінця 2026 року. Аналітики вважають, що поєднання геополітичної напруги, дедоларизації та зростання попиту з боку ETF підтримуватиме висхідний тренд.

Нагадаємо, золото традиційно вважається безпечним активом під час фінансової нестабільності. Експерти вбачають у нинішньому бумі не короткостроковий стрибок, а нову епоху глобальної фінансової перебудови, у якій країни дедалі менше покладаються на долар, а роль золота як універсального резервного активу зростає.

Як повідомляв Фокус, 8 жовтня ціна на золото перевищила 4000 доларів за унцію, встановивши новий історичний рівень, на тлі зростання економічної та геополітичної невизначеності та очікувань подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Фокус також писав про історію та значення золота в культурі людства.