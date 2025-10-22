Рекордное падение за 12 лет: цены на золото стремительно обвалились

Рынок драгоценных металлов пережил настоящий обвал. Золото и серебро, еще недавно бившие ценовые рекорды, за сутки потеряли значительную часть своей стоимости.

Спотовые цены на золото упали на 6,3% — это самое резкое снижение за последние 12 лет. Серебро просело еще сильнее — на 8,7%. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Удар пришелся и по акциям крупнейших золотодобывающих компаний. Так, бумаги Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines подешевели более чем на 8% к утру 22 октября. По информации биржи Investing, в 9:30 утра золото торговалось на уровне 4156,60 доллара за тройскую унцию, что соответствует 134,09 доллара за грамм. Серебро в то же время опустилось до 48,49 доллара за унцию — 1,56 доллара за грамм.

Всего неделю назад ситуация выглядела противоположно: оба металла стремительно росли в цене. Тогда инвесторы активно вкладывались в золото на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США понизит ключевую ставку. Дополнительным стимулом стал рост беспокойства из-за бюджетного дефицита, непредсказуемой экономической политики и угроз независимости американского центробанка.

Відео дня

Однако теперь на рынке наступило временное затишье. Аналитики объясняют резкое падение сразу несколькими факторами: укреплением доллара, улучшением перспектив торговых переговоров между США и Китаем, а также неблагоприятными техническими сигналами на графиках.

На фоне политической нестабильности в США и долгового рекорда, который превысил отметку в 40 триллионов долларов, инвесторы, похоже, решили передохнуть и зафиксировать прибыль, что и стало катализатором крупнейшего обвала золота за последнее десятилетие.

Как сообщал Фокус, 8 октября цена на золото превысила 4000 долларов за унцию, установив новый исторический уровень, на фоне роста экономической и геополитической неопределенности и ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Фокус также писал об истории и значении золота в культуре человечества.