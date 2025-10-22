Рекордне падіння за 12 років: ціни на золото стрімко обвалилися

Ринок дорогоцінних металів пережив справжній обвал. Золото і срібло, які ще недавно били цінові рекорди, за добу втратили значну частину своєї вартості.

Спотові ціни на золото впали на 6,3% — це найрізкіше зниження за останні 12 років. Срібло просіло ще сильніше — на 8,7%. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Удар припав і на акції найбільших золотодобувних компаній. Так, папери Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines подешевшали більш ніж на 8% до ранку 22 жовтня. За інформацією біржі Investing, о 9:30 ранку золото торгувалося на рівні 4156,60 долара за тройську унцію, що відповідає 134,09 долара за грам. Срібло водночас опустилося до 48,49 долара за унцію — 1,56 долара за грам.

Лише тиждень тому ситуація виглядала протилежно: обидва метали стрімко зростали в ціні. Тоді інвестори активно вкладалися в золото на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США знизить ключову ставку. Додатковим стимулом стало зростання занепокоєння через бюджетний дефіцит, непередбачувану економічну політику та загрози незалежності американського центробанку.

Однак тепер на ринку настало тимчасове затишшя. Аналітики пояснюють різке падіння одразу кількома чинниками: зміцненням долара, поліпшенням перспектив торговельних переговорів між США і Китаєм, а також несприятливими технічними сигналами на графіках.

На тлі політичної нестабільності у США та боргового рекорду, який перевищив позначку в 40 трильйонів доларів, інвестори, схоже, вирішили перепочити та зафіксувати прибутки, що й стало каталізатором найбільшого обвалу золота за останнє десятиліття.

