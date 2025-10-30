Россия вновь ударила по энергоструктуре: в Украине аварийные отключения света

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

В Укрэнерго сообщили, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

"Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — попросили в Укрэнерго

Министр энергетики Светлана Гринчук сделала заявление: "Как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информацииʼ.

Відео дня

Новость дополняется...