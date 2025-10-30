Росія знов вдарила по енергоструктурі: в Україні аварійні відключення світла

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

В Укренерго повідомили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

"Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" — попросили в Укренерго

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зробила заяву: "Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформаціїʼ.

