Мясо и кофе дорожают: во Всемирном банке рассказали, как изменятся цены

Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на продукты питания в ближайшие годы. Согласно отчету организации, в 2025 году цены упадут в среднем на 6%, а в 2026 году — еще на 0,3%. В 2027 году стоимость основных продуктов, включая зерно, масло и муку, останется относительно стабильной, колеблясь всего на 1–2% по сравнению с предыдущим годом.

Особое внимание экспертов привлекла динамика цен на рис. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

В октябре 2025 года его стоимость снизилась до самого низкого уровня с начала 2017 года. Причиной стало избыточное предложение на мировом рынке: рекордный рост производства, отмена Индией экспортных ограничений и увеличение мировых запасов риса на 5%, главным образом среди крупнейших экспортеров — Индии, Пакистана, Таиланда, США и Вьетнама.

Эксперты также ожидают снижения цен на пшеницу, что может отразиться на стоимости хлеба и хлебобулочных изделий. Производство пшеницы в 2025 году вырастет на 7%, а в 2026–2027 годах добавит еще по 4% ежегодно.

В то же время цены на кукурузу в 2025 году могут вырасти на 4%, а в 2026 году снизятся, прежде чем снова немного увеличиться в 2027 году. Рост производства кукурузы до рекордного уровня на 5% в сезоне 2025–2026 годов, по прогнозам, лишь незначительно превысит спрос из-за низких начальных запасов.

Соя подешевеет в 2025 году благодаря рекордным объемам производства, но мировые цены на нее стабилизируются в последующие два года.

Снижение цен ожидается и на другие продукты питания: в третьем квартале 2025 года стоимость фруктов и сахара оказалась ниже, чем в предыдущем квартале, что позволило опуститься ценам на 6% по сравнению с 2024 годом. При этом сахар подешевеет на 15% в 2025 году и еще на 3% в 2026 году, прежде чем стабилизироваться в 2027 году.

На рынке говядины в США наблюдается противоположная тенденция: цены выросли на 2% за квартал и на 9% по сравнению с предыдущим годом. Причиной эксперты называют сокращение поголовья крупного рогатого скота до самого низкого уровня с 1951 года. В 2026–2027 годах цены на говядину, как ожидается, стабилизируются.

Любителям кофе есть повод для оптимизма. Стоимость арабики в 2025 году вырастет на 50% по сравнению с 2024-м, однако в 2026 году она снизится на 13%, а в 2027 году — еще на 5% благодаря увеличению производства. Подешевеет и робуста: в 2026 году ее цена упадет на 2%, а в 2027 году — еще на 2%.

Цены на чай, после ожидаемого снижения на 5% в 2025 году, вырастут почти на 2% в 2026 и 2027 годах благодаря росту производства в Южной Азии и Восточной Африке.

