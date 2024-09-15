Опасные места холодильника: ученые выяснили, как правильно хранить сырое мясо

Большинство людей хранят мясо на верхних и средних полках холодильника, что увеличивает риск заражения кампилобактериозом и кишечной палочкой. Мясной сок — это переносчик бактерий, поэтому стоит соблюдать правила гигиены на кухне.

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Мясо в холодильнике нужно хранить в определенном месте, иначе можно заработать пищевое отравление. Новое исследование британских ученых показало, что многие не знают важные правила гигиены на кухне и куда именно класть сырое мясо в холодильнике, пишет таблоид Daily Mirror.

Согласно рекомендациям, мясо должно лежать на самой нижней полке, где сохраняется максимальный холод. Более половины опрошенных в ходе исследования сказали, что хранят сырое мясо в опасных местах. Это кратно увеличивает вероятность заражения кампилобактериозом и кишечной палочкой.

Специалист по хранению продуктов Сара Хипс обеспокоена, что во многих домах не только используют неправильные секции холодильника для мяса, но и не хранят его в упаковке. Крайне важно, чтобы мясо заворачивали в упаковку или помещали в герметичный контейнер. Так предотвращается утечка сока и перенос бактерий на другие продукты питания.

Почти каждый четвертый британец ошибочно использует среднюю полку для хранения сырого мяса. Это повышает риск загрязнения мясным соком продуктов, хранящихся на полке ниже. Еще 7% хранят мясо на верхней полке, что еще больше увеличивает опасность. А 12% хранят мясо в ящиках для фруктов и овощей.

"Много людей неосознанно подвергают себя риску заболеваний из-за неправильного хранения сырого мяса. Нижняя полка холодильника — единственное место для продукта, никогда не храните его в другом месте", — советует Хипс.

Тем временем эксперты организации NRC Business Waste подчеркивают важность "правила двух часов" для предотвращения заражения продуктов питания вредными бактериями. Не следует оставлять продукты вне холодильника дольше указанного времени.

"Максимальное время, которое пища может провести в опасной зоне от 4 до 60 градусов — два часа. После этого пищу нужно употребить, правильно сохранить или выбросить. Это касается всех нарезанных фруктов и овощей, мяса, птицы, рыбы, яиц и молочных продуктов", — говорят специалисты.

Фокус ранее писал о разных и сложных химических процессах при приготовлении мяса. Один из них называется гелеобразование белка, при котором вещество начинает терять обычные свойства и форму.

Ученые также выяснили, что потребление большого количества красного мяса увеличивает риск сердечных заболеваний. В таком мясе содержится много насыщенных жиров.