Небезпечні місця холодильника: вчені з'ясували, як правильно зберігати сире м'ясо

Більшість людей зберігають м'ясо на верхніх і середніх полицях холодильника, що збільшує ризик зараження кампілобактеріозом і кишковою паличкою. М'ясний сік — це переносник бактерій, тому варто дотримуватися правил гігієни на кухні.

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М'ясо в холодильнику потрібно зберігати в певному місці, інакше можна заробити харчове отруєння. Нове дослідження британських учених показало, що багато хто не знає важливих правил гігієни на кухні та куди саме класти сире м'ясо в холодильнику, пише таблоїд Daily Mirror.

Згідно з рекомендаціями, м'ясо має лежати на найнижчій полиці, де зберігається максимальний холод. Більше половини опитаних під час дослідження сказали, що зберігають сире м'ясо в небезпечних місцях. Це кратно збільшує ймовірність зараження кампілобактеріозом і кишковою паличкою.

Фахівець зі зберігання продуктів Сара Хіпс стурбована, що в багатьох будинках не тільки використовують неправильні секції холодильника для м'яса, а й не зберігають його в упаковці. Вкрай важливо, щоб м'ясо загортали в упаковку або поміщали в герметичний контейнер. Так запобігається витік соку і перенесення бактерій на інші продукти харчування.

Майже кожен четвертий британець помилково використовує середню полицю для зберігання сирого м'яса. Це підвищує ризик забруднення м'ясним соком продуктів, що зберігаються на полиці нижче. Ще 7% зберігають м'ясо на верхній полиці, що ще більше збільшує небезпеку. А 12% зберігають м'ясо в ящиках для фруктів і овочів.

"Багато людей неусвідомлено наражають себе на ризик захворювань через неправильне зберігання сирого м'яса. Нижня полиця холодильника — єдине місце для продукту, ніколи не зберігайте його в іншому місці", — радить Хіпс.

Тим часом експерти організації NRC Business Waste підкреслюють важливість "правила двох годин" для запобігання зараженню продуктів харчування шкідливими бактеріями. Не слід залишати продукти поза холодильником довше зазначеного часу.

"Максимальний час, який їжа може провести в небезпечній зоні від 4 до 60 градусів — дві години. Після цього їжу потрібно вжити, правильно зберегти або викинути. Це стосується всіх нарізаних фруктів і овочів, м'яса, птиці, риби, яєць і молочних продуктів", — кажуть фахівці.

Фокус раніше писав про різні та складні хімічні процеси під час приготування м'яса. Один із них називається гелеутворення білка, за якого речовина починає втрачати звичайні властивості та форму.

Вчені також з'ясували, що споживання великої кількості червоного м'яса збільшує ризик серцевих захворювань. У такому м'ясі міститься багато насичених жирів.