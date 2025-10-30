М'ясо і кава дорожчають: у Світовому банку розповіли, як зміняться ціни

Світовий банк прогнозує зниження світових цін на продукти харчування найближчими роками. Згідно зі звітом організації, у 2025 році ціни впадуть у середньому на 6%, а у 2026 році — ще на 0,3%. У 2027 році вартість основних продуктів, включно із зерном, олією та борошном, залишиться відносно стабільною, коливаючись лише на 1-2% порівняно з попереднім роком.

Особливу увагу експертів привернула динаміка цін на рис. Про це йдеться у звіті Світового банку.

У жовтні 2025 року його вартість знизилася до найнижчого рівня з початку 2017 року. Причиною стала надлишкова пропозиція на світовому ринку: рекордне зростання виробництва, скасування Індією експортних обмежень і збільшення світових запасів рису на 5%, головним чином серед найбільших експортерів — Індії, Пакистану, Таїланду, США та В'єтнаму.

Експерти також очікують зниження цін на пшеницю, що може позначитися на вартості хліба та хлібобулочних виробів. Виробництво пшениці у 2025 році зросте на 7%, а у 2026-2027 роках додасть ще по 4% щорічно.

Водночас ціни на кукурудзу у 2025 році можуть зрости на 4%, а у 2026 році знизяться, перш ніж знову трохи збільшитися у 2027 році. Зростання виробництва кукурудзи до рекордного рівня на 5% у сезоні 2025-2026 років, за прогнозами, лише незначно перевищить попит через низькі початкові запаси.

Соя подешевшає 2025 року завдяки рекордним обсягам виробництва, але світові ціни на неї стабілізуються в наступні два роки.

Зниження цін очікується і на інші продукти харчування: у третьому кварталі 2025 року вартість фруктів і цукру виявилася нижчою, ніж у попередньому кварталі, що дало змогу опуститися цінам на 6% порівняно з 2024 роком. При цьому цукор подешевшає на 15% у 2025 році та ще на 3% у 2026 році, перш ніж стабілізуватися у 2027 році.

На ринку яловичини в США спостерігається протилежна тенденція: ціни зросли на 2% за квартал і на 9% порівняно з попереднім роком. Причиною експерти називають скорочення поголів'я великої рогатої худоби до найнижчого рівня з 1951 року. У 2026-2027 роках ціни на яловичину, як очікується, стабілізуються.

Любителям кави є привід для оптимізму. Вартість арабіки 2025 року зросте на 50% порівняно з 2024-м, проте 2026 року вона знизиться на 13%, а 2027 року — ще на 5% завдяки збільшенню виробництва. Подешевшає і робуста: 2026 року її ціна впаде на 2%, а 2027 року — ще на 2%.

Ціни на чай, після очікуваного зниження на 5% у 2025 році, зростуть майже на 2% у 2026 і 2027 роках завдяки зростанню виробництва в Південній Азії та Східній Африці.

