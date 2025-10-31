Только лекарства с декларируемыми ценами: какие правила реализации вводятся с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в Украине запретят выпускать в обращение лекарственные средства, предельные оптово-отпускные цены на которые не внесены в Национальный каталог цен. Новое правило будет действовать по всей стране и будет касаться всех производителей и импортеров.

Ограничения введены постановлением Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2025 года № 439 "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства".

Кабмин установил завершение переходного периода, в течение которого разрешалось продавать препараты без задекларированных цен.

Согласно документу, если производитель или импортер не подал информацию в Нацкаталог, реализация остатков таких лекарств возможна только до 31 октября текущего года по ценам, действующим на дату приобретения права собственности.

По информации источников Фокуса, с завтрашнего дня, 1 ноября, с полок исчезнут 1 725 наименований лекарств.

Для препаратов, выпущенных в обращение до момента декларирования предельных цен, предусмотрено отдельное ограничение.

Такие лекарственные средства могут находиться в продаже не дольше четырех месяцев со дня первого внесения предельной цены в Национальный каталог.

Согласно постановлению, с 1 ноября 2025 года доступными в аптеках будут только те препараты, цены на которые задекларированы согласно установленным требованиям.

Какие лекарства можно купить с 1 ноября

По информации профильного медицинского ресурса для врачей и фармацевтических специалистов "AptekaUA", в течение первых девяти месяцев 2025 года на розничном фармрынке предлагали 10 399 товарных позиций лекарственных средств (SKU). Из них для 8674 позиций в Национальном каталоге уже внесены предельные оптово-отпускные цены.

Таким образом, по состоянию на 24 октября 2025 года более 1700 SKU, находящихся в розничной реализации, остаются без задекларированных цен. Это означает, что около 17% ассортимента рискуют исчезнуть с аптечных полок. В то же время их доля в общем объеме продаж за девять месяцев 2025 года составляет 6% в натуральном измерении и 4% в денежном.

По данным представителей ОС "АПАУ", по состоянию на 20 октября 2025 года в аптеках по всей Украине хранится примерно 6,7 млн упаковок препаратов, цены на которые не были внесены в Нацкаталог.

Общая стоимость этих остатков в закупочных ценах без учета НДС превышает 1,2 млрд грн.

