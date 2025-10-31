Лише ліки з декларованими цінами: які правила реалізації вводяться з 1 листопада

З 1 листопада 2025 року в Україні заборонять випускати в обіг лікарські засоби, граничні оптово-відпускні ціни на які не внесені до Національного каталогу цін. Нове правило діятиме по всій країні та стосуватиметься всіх виробників і імпортерів.

Обмеження запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2025 року № 439 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби".

Кабмін встановив завершення перехідного періоду, протягом якого дозволялося продавати препарати без задекларованих цін.

Згідно з документом, якщо виробник або імпортер не подав інформацію до Нацкаталогу, реалізація залишків таких ліків можлива лише до 31 жовтня поточного року за цінами, чинними на дату набуття права власності.

За інформацією джерел Фокуса, із завтрашнього дня, 1 листопада, з полиць зникнуть 1 725 найменувань ліків.

Для препаратів, випущених в обіг до моменту декларування граничних цін, передбачено окреме обмеження.

Такі лікарські засоби можуть перебувати в продажу не довше ніж чотири місяці від дня першого внесення граничної ціни до Національного каталогу.

Відповідно до постанови, з 1 листопада 2025 року доступними в аптеках будуть лише ті препарати, ціни на які задекларовані згідно з установленими вимогами.

Які ліки можна купити з 1 листопада

За інформацією профільного медичного ресурсу для лікарів і фармацевтичних фахівців "AptekaUA", упродовж перших дев’яти місяців 2025 року на роздрібному фармринку пропонували 10 399 товарних позицій лікарських засобів (SKU). З них для 8674 позицій у Національному каталозі вже внесені граничні оптово-відпускні ціни.

Таким чином, станом на 24 жовтня 2025 року понад 1700 SKU, що перебувають у роздрібній реалізації, залишаються без задекларованих цін. Це означає, що близько 17% асортименту ризикують зникнути з аптечних полиць. Водночас їхня частка у загальному обсязі продажів за дев’ять місяців 2025 року становить 6% у натуральному вимірі та 4% у грошовому.

За даними представників ГС "АПАУ", станом на 20 жовтня 2025 року в аптеках по всій Україні зберігається приблизно 6,7 млн упаковок препаратів, ціни на які не були внесені до Нацкаталогу.

Загальна вартість цих залишків у закупівельних цінах без урахування ПДВ перевищує 1,2 млрд грн.

