Зарядные станции стремительно дорожают: после массированных атак цены выросли до 32%

В Украине резко повысились цены на зарядные станции после последних массированных обстрелов. Отключения электроэнергии в ряде городов привели к росту спроса на альтернативные источники питания.

Как проанализировало издание "Телеграф", за последние дни стоимость зарядных станций поднялась в среднем до 32%. Больше всего подорожали мощные модели, особенно в центральных регионах страны. Эксперты отмечают, что цены изменились буквально за несколько дней после массовых отключений света.

Так, зарядная станция Jackery Explorer 500EU мощностью 500 Вт/ч сейчас стоит около 20 тысяч 200 грн, тогда как в начале октября ее можно было приобрести за 17 тысяч 479 грн. Таким образом, цена выросла на 15,5%. Для сравнения, в ноябре 2022 года она стоила более 41 тысячи грн.

Jackery Explorer 500EU 518Wh 500W Фото: Скриншот

Модель EcoFlow DELTA 2 на 1000 Вт/ч в октябре продавалась за 36 тысяч 605 грн, тогда как в конце сентября ее средняя цена составляла 33 тысячи грн. Рост — более 10%. В прошлом году аналогичная станция стоила около 95 тысяч грн.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 2

Еще более существенное подорожание наблюдается на BLUETTI AC180P мощностью 1440 Вт/ч. Сейчас она стоит примерно 39 тысяч 538 грн, хотя в начале октября цена составляла 30 тысяч грн. Рост за этот период составил 31,8%. Осенью 2023 года такая модель продавалась за 45 тысяч 749 грн.

Блюэтти Фото: Скриншот

Относительно функциональных возможностей, минимальные модели станций обеспечивают работу базовых устройств — смартфонов, ноутбуков и роутеров. Приборы средней мощности позволяют питать мультимедиа, например телевизор или игровую консоль. Мощные станции, в частности на 1500 Вт/ч, могут поддерживать работу бытовой техники — в частности электроплит или стиральных машин.

Напомним, спрос на зарядные станции в Украине традиционно растет после массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за отключения электроэнергии украинцы все чаще ищут автономные источники питания для дома и бизнеса.

