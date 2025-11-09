Зарядні станції стрімко дорожчають: після масованих атак ціни зросли до 32%

В Україні різко підвищилися ціни на зарядні станції після останніх масованих обстрілів. Відключення електроенергії у низці міст призвели до зростання попиту на альтернативні джерела живлення.

Як проаналізувало видання "Телеграф", за останні дні вартість зарядних станцій піднялася в середньому до 32%. Найбільше подорожчали потужні моделі, особливо у центральних регіонах країни. Експерти зазначають, що ціни змінилися буквально за кілька днів після масових відключень світла.

Так, зарядна станція Jackery Explorer 500EU потужністю 500 Вт/год нині коштує близько 20 тисяч 200 грн, тоді як на початку жовтня її можна було придбати за 17 тисяч 479 грн. Таким чином, ціна зросла на 15,5%. Для порівняння, у листопаді 2022 року вона коштувала понад 41 тисячу грн.

Модель EcoFlow DELTA 2 на 1000 Вт/год у жовтні продавалася за 36 тисяч 605 грн, тоді як наприкінці вересня її середня ціна становила 33 тисячі грн. Зростання — понад 10%. Минулого року аналогічна станція коштувала близько 95 тисяч грн.

Ще більш суттєве подорожчання спостерігається на BLUETTI AC180P потужністю 1440 Вт/год. Зараз вона коштує приблизно 39 тисяч 538 грн, хоча на початку жовтня ціна становила 30 тисяч грн. Зростання за цей період склало 31,8%. Восени 2023 року така модель продавалася за 45 тисяч 749 грн.

Щодо функціональних можливостей, мінімальні моделі станцій забезпечують роботу базових пристроїв — смартфонів, ноутбуків і роутерів. Прилади середньої потужності дозволяють живити мультимедіа, наприклад телевізор або ігрову консоль. Потужні станції, зокрема на 1500 Вт/год, можуть підтримувати роботу побутової техніки — зокрема електроплит або пральних машин.

Нагадаємо, попит на зарядні станції в Україні традиційно зростає після масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Через відключення електроенергії українці все частіше шукають автономні джерела живлення для дому та бізнесу.

