Действительно ли в Черную пятницу дешевле — эксперт опроверг известные мифы о Black Friday
По пунктам рассказываем, как подготовиться к главной распродаже года Black Friday, чтобы не потерять деньги на фейковых скидках.
В этом году Черная пятница обещает быть одним из самых активных периодов шопинга за последнее время: в условиях высоких цен, войны и нестабильности украинские потребители стали более осторожными — они планируют крупные покупки заранее и ищут лучшие цены.
Многие в преддверии Черной пятницы задаются вопросом: действительно ли стоит ждать скидок, или это лишь маркетинговый трюк? Как пояснил Фокусу коммерческий директор сети электроники "Фокстрот" Вячеслав Склонный, в частности, в техническом сегменте Black Friday действительно остается одним из самых выгодных периодов для покупки.
"Фокстрот" начинает Black Friday 24 ноября — и продлится она до 1 декабря включительно, вместе с Киберпонедельником. Скидки будут на половину товаров на полках магазинов, около 700 товарных позиций будут продаваться действительно по лучшим ценам года. Ассортимент акционных товаров формируется на основе текущего спроса и истории роста на прошлые Black Friday", — отмечают в Foxtrot.
По словам специалиста, самые популярные товары обычно исчезают уже в первые часы.
"Впрочем, просчитать все нереально, и всегда есть позиции, которые продаются гораздо быстрее, чем мы прогнозируем", — добавил эксперт.
Тренды Black Friday-2025: как меняется шопинг в Украине
Смартфон в 2025 году стал главным инструментом покупателя: более половины онлайн-покупок оформляется через мобильные приложения. Push-оповещения дают ранний доступ к акциям, удобные фильтры и персональные рекомендации сокращают время выбора, а цифровые оплаты позволяют завершить покупку в два клика.
Ритейлеры ожидают роста продаж известных брендов — телевизоров, ноутбуков, крупной бытовой техники, кофемашин. Также традиционно в топе — аксессуары, посуда, наушники и недорогие товары для дома.
"Тренд последних лет, который особенно обостряется после массированных вражеских обстрелов и длительных отключений электроэнергии, — товары из категории энергонезависимости: зарядные станции, генераторы, повербанки. Но есть и обратная тенденция: тогда падают продажи встраиваемой техники, кухонных приборов, телевизоров", — говорит Склонный.
Черная пятница длится дольше — неделю или больше. Это дает покупателям время планировать крупные покупки и избегать пиковых очередей. Спрос сосредоточен на брендовых товарах, ведь после двух нестабильных лет украинцы ценят гарантию, надежность и сервис.
Искусственный интеллект активно используется для разгрузки контакт-центров: он помогает быстро информировать о наличии товаров, акциях, статусе заказов, навигации по магазинам и вызове персонала. AI-поддержка работает круглосуточно, что особенно важно во время пиковой нагрузки на Черную пятницу.
Что чаще всего покупают украинцы во время распродаж
По аналитике ритейлера, украинцы делают большие, запланированные покупки, прежде всего, выбирая технику и товары для дома. Поэтому топ товаров Black Friday-2025 следующий:
- телевизоры — брендовые модели разбирают в первые часы;
- ноутбуки и компьютеры — для работы и учебы;
- холодильники и стиральные машины — крупные покупки, которые планируют заранее;
- кофемашины и кухонная техника — для дома и подарков;
- аксессуары, посуда, наушники и недорогие товары для дома;
- товары для энергонезависимости — генераторы, павербанки, зарядные станции и LED-освещение, работающее без сети.
"Это главное отличие Украины: у нас Черная пятница — это про большие, запланированные покупки", — подчеркивает Склонный.
Опыт предыдущих лет показывает, что продажи за 8 дней Черной пятницы практически сопоставимы с предыдущим месяцем. Нынешние ожидания не меньше, хотя из-за атак врага и плановых отключений света настроения покупателей пессимистичнее.
Однако 20% украинцев планируют покупки, и половина из них — именно технику.
"Мы готовы к работе при отсутствии электроэнергии: 100% наших магазинов — энергонезависимые, поэтому можем предоставить полноценный сервис при любых условиях. Продавцы могут консультировать, оформлять покупки и принимать оплату картой в любой точке магазина или даже за его пределами благодаря собственному мобильному приложению. Для удобства расчетов предусмотрены различные цифровые способы оплаты, которые не зависят от стационарных касс или POS-терминалов: через мобильное приложение продавца, tap to phone, LiqPay, QR-код или чат-бот в Viber/Telegram. Фискальный чек покупатель получает сразу в электронном виде", — добавляет эксперт.
Как выгодно покупать на Black Friday: советы эксперта
Чтобы во время Черной пятницы не потерять деньги на фейковых скидках и сделать покупки максимально выгодными, в Фокстрот советуют придерживаться нескольких простых правил.
- Обращайте внимание на рекламу и товары, представленные первыми на страницах сайтов.
- Загрузите мобильное приложение магазина в App Store и Google Play, чтобы первыми узнать об акциях.
- Консультируйтесь со специалистами и проверяйте характеристики и цену товаров.
- Не затягивайте с покупками — самые выгодные позиции могут быстро раскупить.
Придерживайтесь этих советов и сможете спланировать покупки заранее, выбрать действительно нужные товары и воспользоваться действительно выгодными скидками, а не маркетинговыми "наклейками". Это особенно актуально в условиях нестабильности и высокого спроса, когда правильная подготовка помогает экономить время и деньги.