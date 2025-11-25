По пунктам рассказываем, как подготовиться к главной распродаже года Black Friday, чтобы не потерять деньги на фейковых скидках.

В этом году Черная пятница обещает быть одним из самых активных периодов шопинга за последнее время: в условиях высоких цен, войны и нестабильности украинские потребители стали более осторожными — они планируют крупные покупки заранее и ищут лучшие цены.

Действительно ли в Черную пятницу дешевле

Многие в преддверии Черной пятницы задаются вопросом: действительно ли стоит ждать скидок, или это лишь маркетинговый трюк? Как пояснил Фокусу коммерческий директор сети электроники "Фокстрот" Вячеслав Склонный, в частности, в техническом сегменте Black Friday действительно остается одним из самых выгодных периодов для покупки.

"Фокстрот" начинает Black Friday 24 ноября — и продлится она до 1 декабря включительно, вместе с Киберпонедельником. Скидки будут на половину товаров на полках магазинов, около 700 товарных позиций будут продаваться действительно по лучшим ценам года . Ассортимент акционных товаров формируется на основе текущего спроса и истории роста на прошлые Black Friday", — отмечают в Foxtrot.

Відео дня

По словам специалиста, самые популярные товары обычно исчезают уже в первые часы.

"Впрочем, просчитать все нереально, и всегда есть позиции, которые продаются гораздо быстрее, чем мы прогнозируем", — добавил эксперт.

Самые популярные товары обычно исчезают уже в первые часы Black Friday Фото: prostooleha/Freepik

Тренды Black Friday-2025: как меняется шопинг в Украине

Смартфон в 2025 году стал главным инструментом покупателя: более половины онлайн-покупок оформляется через мобильные приложения. Push-оповещения дают ранний доступ к акциям, удобные фильтры и персональные рекомендации сокращают время выбора, а цифровые оплаты позволяют завершить покупку в два клика.

Ритейлеры ожидают роста продаж известных брендов — телевизоров, ноутбуков, крупной бытовой техники, кофемашин. Также традиционно в топе — аксессуары, посуда, наушники и недорогие товары для дома.

Смартфон в 2025 году стал главным инструментом покупателя: более половины онлайн-покупок оформляется через мобильные приложения

"Тренд последних лет, который особенно обостряется после массированных вражеских обстрелов и длительных отключений электроэнергии, — товары из категории энергонезависимости: зарядные станции, генераторы, повербанки. Но есть и обратная тенденция: тогда падают продажи встраиваемой техники, кухонных приборов, телевизоров", — говорит Склонный.

Черная пятница длится дольше — неделю или больше. Это дает покупателям время планировать крупные покупки и избегать пиковых очередей. Спрос сосредоточен на брендовых товарах, ведь после двух нестабильных лет украинцы ценят гарантию, надежность и сервис.

Искусственный интеллект активно используется для разгрузки контакт-центров: он помогает быстро информировать о наличии товаров, акциях, статусе заказов, навигации по магазинам и вызове персонала. AI-поддержка работает круглосуточно, что особенно важно во время пиковой нагрузки на Черную пятницу.

Смартфон в 2025 году стал главным инструментом покупателя, ведь можно приобрести самые желанные вещи онлайн Фото: Getty Images

Что чаще всего покупают украинцы во время распродаж

По аналитике ритейлера, украинцы делают большие, запланированные покупки, прежде всего, выбирая технику и товары для дома. Поэтому топ товаров Black Friday-2025 следующий:

телевизоры — брендовые модели разбирают в первые часы;

ноутбуки и компьютеры — для работы и учебы;

холодильники и стиральные машины — крупные покупки, которые планируют заранее;

кофемашины и кухонная техника — для дома и подарков;

аксессуары, посуда, наушники и недорогие товары для дома;

товары для энергонезависимости — генераторы, павербанки, зарядные станции и LED-освещение, работающее без сети.

"Это главное отличие Украины: у нас Черная пятница — это про большие, запланированные покупки", — подчеркивает Склонный.

Украинцы делают крупные, запланированные покупки, прежде всего, выбирая технику и товары для дома

Опыт предыдущих лет показывает, что продажи за 8 дней Черной пятницы практически сопоставимы с предыдущим месяцем. Нынешние ожидания не меньше, хотя из-за атак врага и плановых отключений света настроения покупателей пессимистичнее.

Однако 20% украинцев планируют покупки, и половина из них — именно технику.

"Мы готовы к работе при отсутствии электроэнергии: 100% наших магазинов — энергонезависимые, поэтому можем предоставить полноценный сервис при любых условиях. Продавцы могут консультировать, оформлять покупки и принимать оплату картой в любой точке магазина или даже за его пределами благодаря собственному мобильному приложению. Для удобства расчетов предусмотрены различные цифровые способы оплаты, которые не зависят от стационарных касс или POS-терминалов: через мобильное приложение продавца, tap to phone, LiqPay, QR-код или чат-бот в Viber/Telegram. Фискальный чек покупатель получает сразу в электронном виде", — добавляет эксперт.

Телевизоры, техника для дома и товары для энергонезависимости в топе спроса на Black Friday Фото: Getty Images

Как выгодно покупать на Black Friday: советы эксперта

Чтобы во время Черной пятницы не потерять деньги на фейковых скидках и сделать покупки максимально выгодными, в Фокстрот советуют придерживаться нескольких простых правил.

Обращайте внимание на рекламу и товары, представленные первыми на страницах сайтов. Загрузите мобильное приложение магазина в App Store и Google Play, чтобы первыми узнать об акциях. Консультируйтесь со специалистами и проверяйте характеристики и цену товаров. Не затягивайте с покупками — самые выгодные позиции могут быстро раскупить.

Придерживайтесь этих советов и сможете спланировать покупки заранее, выбрать действительно нужные товары и воспользоваться действительно выгодными скидками, а не маркетинговыми "наклейками". Это особенно актуально в условиях нестабильности и высокого спроса, когда правильная подготовка помогает экономить время и деньги.